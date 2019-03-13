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Украина получит деньги от США на усиление безопасности

Комментариев: 11
Проект оборонного бюджета США на 2020 год предусматривает помощь в 250 млн. долларов для Украины.
США готовится предоставить Украине помощь
США готовится предоставить Украине помощь
wikipedia.org

В рамках программы “Инициатива содействия безопасности Украины“ в 2020 году предусматривается помощь нашей стране с целью усиления безопасности и обороны. Размер помощи составляет 250 млн. долларов.

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Об этом сообщает Посольство Украины в США.


В документе говорится, что средства будут направлены на “...поддержание Вооруженных Сил и национальных сил безопасности Украины, а также для замены любого вооружения и товаров оборонного назначения...“.


Также в сообщении указано, что в сравнении с 2019 годом, сумма, которую предоставит США в следующем году, увеличилась на 50 млн. долларов.

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В дальнейшем возможны изменения и дополнения к принятому бюджету, так как  запрос должен пройти проверку в Конгрессе США. После окончательного решения будет известно точное количество средств. Таким образом сумма может, как увеличится, так и уменьшиться.


Ранее сообщалось, что США и партнеры предоставили ВСУ около 400 единиц техники.  

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Теги: Украина, США, бюджет, армия
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Комментариев (11)
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kapablankas    13.03.2019, 10:55
Оценка:  -2
kapablankas
Свинарчука пошлют с делегацией
BROKER666    13.03.2019, 10:45
Оценка:  +1
BROKER666
Мне говорят: я сноб и русофоб,
Что к расиянам я отношусь предвзято,
А я сегодня посадил укроп
На могилке неизвестного бурята
VSHIVANKA    13.03.2019, 10:24
Оценка:  +1
VSHIVANKA
В КОСТЁР ВОЙНЫ НУЖНО ПОСТОЯННО ПОДБРАСЫВАТЬ ДРОВА ....
ДЛЯ ТОГО , ЧТОБЫ ХОТЬ КАК ТО ГАДИТЬ РОССИИ , АМЕРИКОСЫ НЕ ПОЖАЛЕЮТ НИЧЕГО И НИКОГО ...
птицелов    13.03.2019, 10:29
Оценка:  0
птицелов
ХТО Б ОЦЕ ТУТ ВОНЯВ ПРО ВОГНИЩЕ ВІЙНИ!
deadwest    13.03.2019, 10:23
Оценка:  -1
deadwest
Голодной Украине США дадут $ 250 млн на войну.
deadwest    13.03.2019, 10:26
Оценка:  -2
deadwest
Американскую элиту, как по-настоящему религиозных людей, последствия не интересуют, их ждет вечная жизнь
deadwest    13.03.2019, 10:29
Оценка:  0
deadwest
Допил солдат, поправил каску,
Привычно в ствол загнал патрон:
«Ещё освобождать Аляску…» –
И раздавил ногой айфон.
BROKER666    13.03.2019, 10:26
Оценка:  0
BROKER666
...на защиту своей РОДИНЫ от помойной па_раши, где блины с лопаты жрут, боярой до смерти упиваются и скульптуры из г0вна лепят... а из частей УКРАИНЫ нищенствует только окупированная помойцами часть домбаса
deadwest    13.03.2019, 10:36
Оценка:  -1
deadwest
Защити родину от нацистов! Убей барыг которые у нас распространяют наркотики. Признай ВСУ воееными преступниками! И не будешь повешен. BROKER666-ты думаешь тебя сложно найти? Команда ещё не поступала.
deadwest    13.03.2019, 10:36
Оценка:  -1
deadwest
Да я тебе угрожаю.
deadwest    13.03.2019, 10:37
Оценка:  -1
deadwest
Вас блядей уже давно всех переписали
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