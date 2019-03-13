Украина получит деньги от США на усиление безопасности
В рамках программы “Инициатива содействия безопасности Украины“ в 2020 году предусматривается помощь нашей стране с целью усиления безопасности и обороны. Размер помощи составляет 250 млн. долларов.
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Об этом сообщает Посольство Украины в США.
В документе говорится, что средства будут направлены на “...поддержание Вооруженных Сил и национальных сил безопасности Украины, а также для замены любого вооружения и товаров оборонного назначения...“.
Также в сообщении указано, что в сравнении с 2019 годом, сумма, которую предоставит США в следующем году, увеличилась на 50 млн. долларов.
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В дальнейшем возможны изменения и дополнения к принятому бюджету, так как запрос должен пройти проверку в Конгрессе США. После окончательного решения будет известно точное количество средств. Таким образом сумма может, как увеличится, так и уменьшиться.
Ранее сообщалось, что США и партнеры предоставили ВСУ около 400 единиц техники.
Что к расиянам я отношусь предвзято,
А я сегодня посадил укроп
На могилке неизвестного бурята
ДЛЯ ТОГО , ЧТОБЫ ХОТЬ КАК ТО ГАДИТЬ РОССИИ , АМЕРИКОСЫ НЕ ПОЖАЛЕЮТ НИЧЕГО И НИКОГО ...
Привычно в ствол загнал патрон:
«Ещё освобождать Аляску…» –
И раздавил ногой айфон.