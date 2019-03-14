На Донбасс отправили 180 тонн гумпомощи

Девять фур завезли продуктовые наборы, товары медицинского и сельско-хозяйственного назначения.

Миссия Международного комитета Красного Креста направила жителям неподконтрольной Киеву части Донбасса 180 тонн гуманитарной помощи. Об этом в четверг, 14 марта, сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Так, через КПВВ Новотроицкое на выезд к неподконтрольной Украине территории последовали девять грузовых автомобилей от Международного Комитета Красного Креста.

"Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продуктовые наборы, товары медицинского и сельско-хозяйственного назначения общим весом 180 тонн", - говорится в сообщении.

Напомним, неделей ранее для жителей Донецкой и Луганской областей направили гуманитарную помощь общим весом 83 тонны.

Перед этим Красный Крест отправил в "ЛДНР" 11 грузовиков с гумпомощью 213 тонн. Транспортные средства перевозили продукты, гигиенические наборы, сельскохозяйственные материалы, товары медицинского назначения.

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