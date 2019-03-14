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На Донбасс отправили 180 тонн гумпомощи

Комментариев: 1
Девять фур завезли продуктовые наборы, товары медицинского и сельско-хозяйственного назначения.
Красный Крест направил на Донбасс гумпомощь
Красный Крест направил на Донбасс гумпомощь

Миссия Международного комитета Красного Креста направила жителям неподконтрольной Киеву части Донбасса 180 тонн гуманитарной помощи. Об этом в четверг, 14 марта, сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Так, через КПВВ Новотроицкое на выезд к неподконтрольной Украине территории последовали девять грузовых автомобилей от Международного Комитета Красного Креста.

"Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продуктовые наборы, товары медицинского и сельско-хозяйственного назначения общим весом 180 тонн", - говорится в сообщении.

Напомним, неделей ранее для жителей Донецкой и Луганской областей направили гуманитарную помощь общим весом 83 тонны.

Перед этим  Красный Крест отправил в "ЛДНР" 11 грузовиков с гумпомощью 213 тонн. Транспортные средства перевозили продукты, гигиенические наборы, сельскохозяйственные материалы, товары медицинского назначения.

 

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Теги: донбасс, Гуманитарная помощь, красный крест, пограничники
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Letohradek    14.03.2019, 10:08
Оценка:  0
Letohradek
Донбасс наконец-то услышали .... и накормили )))
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