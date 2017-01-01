В одном из детсадов Харькова массово отравились дети

Минимум у восьми детей с ясельной группы детсада №374 Харькова появились признаки отравления, утверждают родители.

Родители детей в одном из харьковских детских садов жалуются на массовое отравление детей в ясельной группе. Администрация детского сада утверждает, что дети подхватили ротавирус, сообщает в четверг, 14 марта, местное издание 057.ua.

Указано, что вечером 13 марта у малышей от 1,5 до 3 лет массово начали проявляться признаки отравления. Минимум у восьми детей с ясельной группы детского сада №374 появились рвота, диарея и высокая температура, рассказали родители.

"Вечером мне позвонила няня, сказала, что ребенка вырвало. Вид у сына был вялый, почти терял сознание. Вызвали "скорую", позже врачи подтвердили диагноз - кишечная инфекция", - рассказывает одна из матерей Мария.

В свою очередь родители других детей обращались к педиатру и в областное управление Госпродпотребслужбы. В то же время в ведомстве ответили, что к ним по поводу отравления детей заявлений не поступало.

В то же время в администрации яслей-сада №374 рассказали, что вызвали врача, по словам которого, малыши подхватили ротавирусную инфекцию.

"В группу всего ходит 11 детей. Родители трех написали, что дети заболели, еще двое увидели в соцсети сообщения и побоялись приходить, другие не пришли по другим причинам. Мы приглашали врача, проводим проверку. На отравление другие родители не жаловались", - рассказала заведующая детсадом Валентина Сивтунова.

По данным санврачей, ротавирус - это та же кишечная инфекция, причиной возникновения которой может быть элементарное нарушение правил гигиены. При этом инкубационный период инфекции может длиться от 12 до 24 часов, а также от 3 до 7 дней.

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Также сообщалось, что во Львове в детском саду №153 на улице Научной отравились 10 детей ясельной группы.

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