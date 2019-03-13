"ДемАльянс" не может поддерживать Гриценко, пока тот не очистится от людей Корбана, – Романюков

Председатель Днепропетровской областной организации "ДемАльянс" Артем Романюков пояснил, почему прогрессивная партия "ДемАльянс" не спешит поддерживать единого кандидата в Президенты Анатолия Гриценко. Романюков согласен, что кандидат от неолигархической демократической оппозиции должен быть один - среди потенциальных союзников обсуждали именно политическую силу Гриценко, пишут Украинские Новости.

Но по состоянию на данный момент представители "ДемАльянс" не входят пока ни в центральный, ни в один из региональных штабов Гриценко и, соответственно, не оказывают влияния на кадровую политику кандидата - несколько разочарованно объяснил развитие событий Романюков.

Более того, штаб Гриценко в Днепре находится под полным контролем Геннадия Корбана. По словам Романюкова, пока Днепропетровское отделение партии не может говорить о поддержке Анатолия Гриценко в области, зато выступает за очищение команды кандидата от одиозных личностей.

Действительно, 12 марта, на встрече кандидата в Президенты Анатолия Гриценко с активом и журналистами в Днепре были замечены люди, приближенные к Геннадию Корбану. Так, на встрече с оппозиционным кандидатом присутствовали формально до сих пор функционеры "Укропа" Игорь Каширин и Максим Лещенко, которых называют доверенными лицами Корбана. Мероприятие, проведенное в Днепре, даже получило "лайк" от Геннадия Корбана под соответствующим сообщением на странице Гриценко в социальной сети Facebook.

Днепровская журналистка Арина Ващук считает, что "Корбан, который направил своего младшего партнера Бориса Филатова трудиться на ниве обеспечения рейтинге действующему Президенту, не слишком верит в победу Порошенко и предпочитает разложить яйца в разные корзины".

По мнению экспертов, Гриценко действительно активно ищет новых союзников с прицелом на парламентские выборы. Политолог Олег Саакян, в частности, считает, что в случае непрохождения во 2-й тур президентских выборов, Анатолий Гриценко может неформально координировать свои действия со штабом Зеленского, надеясь получить союзников для будущей коалиции. По мнению политолога, Гриценко публично не поддержит кандидата Порошенко, поскольку во многом избиратели Гриценко не является сторонниками действующего Президента.

Сам Гриценко в эфире Радио НВ сообщал, что обсуждал с Зеленским сотрудничество штабов относительно фиксации нарушений во время выборов. По словам Гриценко он имел с руководителем "95 квартала" "адекватный, конструктивный" разговор.