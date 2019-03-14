В Харькове мужчина порезал себе вены в супермаркете

Харьковчанин порезал себе вены в одном из супермаркетов города после словесного конфликта с охранниками.

В Харькове мужчина перерезал себе вены в супермаркете АТБ, который находится на проспекте Александровском в Индустриальном районе города. Об этом в пятницу, 15 марта, сообщает местное издание atn.ua.

По данным очевидцев, мужчина, будучи навеселе, с приятелем пришел в супермаркет. На кассе у него возник конфликт с двумя охранниками. В ходе словесного конфликта посетитель начал раздеваться, а потом у камер хранения вскрыл себе вены.

Указано, что на место происшествия охранники вызвали медиков. В это время один посетитель помог мужчине одеться и вывел на крыльцо.

Известно, что на место прибыли две бригады скорой помощи. Сначала мужчина хотел отказаться от госпитализации, однако медики уговорили его на осмотр и увезли в направлении 25-й городской больницы, которая находится неподалеку.

Ранее в Харьковской области правоохранители зафиксировали смерть мужчины, который, по предварительным данным, застрелился из обреза охотничьего ружья.

Также сообщалось, что киевлянин повесился в подъезде на Троещине.

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