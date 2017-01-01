В Киеве полиция перекрыла улицы вокруг АП

Действия правоохранителей связаны с предстоящими акциями протеста против хищений в оборонной сфере.

В центре Киева перекрыли правительственный квартал для движения транспорта. Как сообщает РБК-Украина , такие действия связаны с запланированными на 16 марта акциями против хищений в оборонном комплексе.

Отмечается, что полицейские автомобили блокируют проезд на подходах к Администрации президента. Так, перекрыты въезды на улицы Шелковичная, Институтская, Лютеранская, Садовая, Круглоуниверситетская и Липская. Отмечается, что полицейские автомобили блокируют проезд на подходах к Администрации президента. Так, перекрыты въезды на улицы Шелковичная, Институтская, Лютеранская, Садовая, Круглоуниверситетская и Липская.

На закрытую территорию могут попасть только жильцы близлежащих домов.

Ранее стало известно, в субботу, 16 марта, в центре Киева должны состояться массовые акции с требованием привлечь к ответственности виновных в хищениях оборонных средств.

Напомним, 9 марта активисты Национального корпуса и Национальных дружин провели митинг в Киеве с требованием расследовать хищения в оборонном комплексе.

После акции на Майдане Незалежности националисты отправились к Администрации президента, где произошли столкновения с силовиками. В результате противостояния пострадали двое полицейских и сотрудник Нацгвардии.

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