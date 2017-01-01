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В Ровенской области нашли тайник с гранатами и РПГ

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Обнаруженные в нежилом доме средства поражения силовики направили на экспертизу. Открыто уголовное производство.
Из тайника правоохранители изъяли гранатомет РПГ-26
Из тайника правоохранители изъяли гранатомет РПГ-26
Прес-центр СБУ

В Здолбуновском районе Ровенской области работники Службы безопасности Украины (СБУ) по противодействию незаконному обороту оружия и полицейские обнаружили тайник с военными средствами поражения. Как сообщает пресс-центр СБУ, схрон находился в одном из нежилых помещений поселка.

"Из тайника правоохранители изъяли гранатомет РПГ-26, 14 гранат Ф-1, одну гранату РГД-5 и 60 патронов калибра 7,62 мм. Обнаруженные средства поражения направлены на экспертизу", - сообщили в СБУ.

В настоящее время продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения причастных лиц к ответственности. Правоохранителями было открыто уголовное производство за незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Ранее в Тернополе уборщица обнаружила сумку с патронами.

 

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Теги: СБУ, боеприпасы, Ровенская область, граната, тайник
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Источник: korrespondent.net

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