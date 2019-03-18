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Канада подарила ВСУ более полусотни внедорожников

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Канада передала 56 единиц автомобильной техники для нужд подразделений военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины.
Украине передали 56 автомобилей Ford различных модификаций
Украине передали 56 автомобилей Ford различных модификаций
Минобороны Украины

Более 50 единиц автомобильной техники представители учебно-тренировочной миссии операции UNIFIER от Вооруженных сил Канады передали для нужд подразделений военной службы правопорядка украинских Вооруженных Сил. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"Мы закупили 56 автомобилей Ford различных модификаций, которые позволили выполнять широкий спектр задач - начиная от перевозки личного состава подразделений, осуществление патрулирования, внедорожников повышенной проходимости. Часть переданной техники останется во Львове и будет использоваться в интересах учебного центра ВСП", - отметил офицер военной полиции ВС Канады Берне Карон.

Указано, что отныне у украинских военных правоохранителях будет более современная автомобильная техника, ведь все автомобили - 2018 года выпуска.

В то же время начальник 25 учебного центра ВСП ВСУ Олег Керницкий отметил, что помощь из Канады значительно усилит возможности украинских подразделений.

 

 

"Есть четыре марки автомобилей: 10 микроавтобусов Ford Transit для перевозки личного состава, полноприводные Ford Ranger для нужд подразделений спецназначения, которые выполняют задачи по противодействию диверсиям и террористическим актам", - уточнил офицер.

По информации пресс-службы, в учебном центре ВСП останутся 14 единиц новой автомобильной техники, остальная военно-техническая помощь от правительства Канады будет распределена между структурными подразделениями. В частности, технику получат подразделения Территориальных управлений ВСП ВСУ.

Ранее стало известно, что Канада продлит мандат своей миссии военных инструкторов в Украине, который истекает 31 марта.

Также в пятую годовщину аннексии Крыма министр обороны Канады Харджит Сингх Саджан заявил, что канадская поддержка Украины остается непоколебимой.

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Теги: автомобили, Канада, фото, помощь, армия, Украинская армия, ВСУ, армия Украины, . внедорожник, военная помощь
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Sinobi-life    18.03.2019, 12:57
Оценка:  0
Sinobi-life
А срасейские боты от зависти слюной давятся!!!
VSHIVANKA    18.03.2019, 13:02
Оценка:  0
VSHIVANKA
ЧЕМУ ЗАВИДОВАТЬ ?!
ЧТО ВЫ ГОЛОДРАНЦЫ , ХОДИТЕ ПО МИРУ ПОПРОШАЙНИЧАЕТ , ЖИВЁТЕ В КРЕДИТ И ПОКУПАЕТЕ ОПЧТЬ ЖЕ В КРЕДИТ ВСЯКИЙ ХЛАМ ? )))
VSHIVANKA    18.03.2019, 12:24
Оценка:  -3
VSHIVANKA
ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО ХАЛЯВА .....)))
farfalle    18.03.2019, 12:27
Оценка:  -2
farfalle
все и разобьют, криворукие
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