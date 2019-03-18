Канада подарила ВСУ более полусотни внедорожников

Канада передала 56 единиц автомобильной техники для нужд подразделений военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины.

Более 50 единиц автомобильной техники представители учебно-тренировочной миссии операции UNIFIER от Вооруженных сил Канады передали для нужд подразделений военной службы правопорядка украинских Вооруженных Сил. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"Мы закупили 56 автомобилей Ford различных модификаций, которые позволили выполнять широкий спектр задач - начиная от перевозки личного состава подразделений, осуществление патрулирования, внедорожников повышенной проходимости. Часть переданной техники останется во Львове и будет использоваться в интересах учебного центра ВСП", - отметил офицер военной полиции ВС Канады Берне Карон.

Указано, что отныне у украинских военных правоохранителях будет более современная автомобильная техника, ведь все автомобили - 2018 года выпуска.

В то же время начальник 25 учебного центра ВСП ВСУ Олег Керницкий отметил, что помощь из Канады значительно усилит возможности украинских подразделений.

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"Есть четыре марки автомобилей: 10 микроавтобусов Ford Transit для перевозки личного состава, полноприводные Ford Ranger для нужд подразделений спецназначения, которые выполняют задачи по противодействию диверсиям и террористическим актам", - уточнил офицер.

По информации пресс-службы, в учебном центре ВСП останутся 14 единиц новой автомобильной техники, остальная военно-техническая помощь от правительства Канады будет распределена между структурными подразделениями. В частности, технику получат подразделения Территориальных управлений ВСП ВСУ.

Ранее стало известно, что Канада продлит мандат своей миссии военных инструкторов в Украине, который истекает 31 марта.

Также в пятую годовщину аннексии Крыма министр обороны Канады Харджит Сингх Саджан заявил, что канадская поддержка Украины остается непоколебимой.

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