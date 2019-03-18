Убийство военного на Харьковщине: новые подробности

В полиции сообщили, что задержали группу подростков, подозреваемых в убийстве военнослужащего. Заказала убийство 22-летняя жительница Харькова из-за крупной суммы денег, которая была у солдата.

Четверо жителей Харьковской области задержаны по подозрению в убийстве военнослужащего 92-й отдельной механизированной бригады, тело которого было найдено в воскресенье в лесу у с.Клугино-Башкировка Чугуевского района. Об этом сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Сотрудники Чугуевского отдела полиции разоблачили группу лиц, причастных к преступлению. Ими оказались 15, 16 и 18-летние местные молодые люди и 22-летняя жительница Харькова.

По информации правоохранителей, убийство солдата заказала девушка. Во время совместного распития алкогольных напитков она сказала молодым людям, что военный якобы ее изнасиловал и предложила им убить его за вознаграждение. По словам девушки, у военнослужащего была банковская карта с крупной суммой денег.

Военнослужащего убили в лесу: нанесли несколько ударов ножом по голове, конечностям и туловищу. После того, как он потерял сознание, у него забрали одежду и другие вещи, сожгли и покинули место преступления. Вернувшись к девушке, они сообщили, что выполнили заказ и показали в подтверждение видео.

По факту происшествия открыто уголовное производство п.п.6, 11, 12, ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области убили военного. Тело военнослужащего обнаружили в лесополосе, недалеко от воинской части. Установлено, что смерть наступила более месяца назад.

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