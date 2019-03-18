Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Тимошенко объяснила, что только объединение вернет мир в Украине

Комментариев: 3
Тимошенко объяснила, что только объединение вернет мир в Украине
Photo by Alexander Prokopenko

Объединение всех украинцев поможет нашей стране выстоять и достичь желаемого мира.

Об этом Юлия Тимошенко сказала во время многолюдного митинга в Славянске, в Донецкой области, говорится на сайте партии.

Лидер "Батькивщины" отметила, что новая власть будет восстанавливать территории, пострадавшие от войны, привлекая к этому международных партнеров.

"Донбасс всегда был и остается гордостью Украины. Мир должен знать, что вы – те люди, у которых есть вера и сила для борьбы, которые точно верят в мир", – сказала она.

Председатель партии выступила против тех политиков, которые вину за вооруженный конфликт перекладывают на жителей Донбасса: "Украине, как и Донбассу, трудно быть сильной, поднимать экономику, когда идет российская агрессия".

Юлия Тимошенко назвала делом чести для новой власти обустройство вынужденных переселенцев, обеспечение их жильем и работой.

"Мы единая семья и в горе, и в радости обязаны быть вместе и никого не оставить. Когда мы объединимся и почувствуем, что мы – одно целое, мы выстоим", – убеждена кандидат в Президенты.

Она заверила, что сразу после выборов начнет переговоры о мире на украинских условиях в новом формате – с тем, чтобы за стол переговоров сели лидеры государств, которые давали Украине гарантии безопасности.

"Наша стратегия и наш путь к миру – Будапештский меморандум. Это часть международного права, которая у нас в руках", – заявила Юлия Тимошенко, напомнив, как в 1994 году Украина отказалась от третьего по мощности ядерного потенциала мира в обмен на гарантии неприкосновенности наших границ, которые нам давали ключевые страны-подписанты – США, Великобритания, РФ, а впоследствии к ним присоединились Франция и Китай.

Лидер "Батькивщины" заверила, что будет отчитываться о выполнении взятых на себя обязательств перед людьми: "Мы встретимся на этой самой площади и вместе оценим сделанное".

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Boxerogos    18.03.2019, 15:50
Оценка:  +1
Boxerogos
Юля говорит очевидные вещи.Но говорить можно всё что угодно.Сливорез Педя,у которого руки по плечи в крови украинских граждан,тоже многое говорит.Но верят ему разве что страдающие аутизмом и шизофренией.За 5 лет этот кнур позорный натворил на несколько пожизненных.
Ditrich    18.03.2019, 15:38
Оценка:  +1
Ditrich
юля, твоя рожа постная уже всем надоела.
Peyot    18.03.2019, 15:17
Оценка:  -3
Peyot
Обьединение вокруг про Украинского кандидата который всех вас кремлевских козачков за поребрик выгонит!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь