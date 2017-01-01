Как приготовить куриные бёдрышки с лимонной горчицей: Секрет от Торчин

Торчин перезапустил линейку горчиц в новом дизайне и с улучшенной рецептурой – увеличив количество горчичного зерна в составе, и делится рецептом жареной курочки! Пальчики оближешь!

Совсем недавно Торчин перезапустил свою линейку горчиц в новом дизайне и с улучшенной рецептурой – увеличив количество горчичного зерна в составе.

Не стоит забывать, что горчицы Торчин состоят только из тех ингредиентов, которые каждая хозяйка/хозяин может найти на своей кухне. Подробнее об этом можно прочесть тут

Новый дизайн хорош тем, что вам больше не нужно читать состав, все ингредиенты вынесены на упаковку. Привычный вкус горчицы - это не только горчичное зерно, но и другие ингредиенты, которые делаю вкус продукта более насыщенным. Так что смело отправляйтесь в магазин и ищите на прилавках горчицы Торчин в новом дизайне.

Кстати, для любителей экспериментов и новых вкусов - Торчин запустил две новинки:

Пикантно-острая горчица со сладкой паприкой и жгучим перцем Чили – отлично подчеркнет вкус сочного мяса, пикантных ребрышек и ароматных колбасок.

Лимонная горчица с медом – мягкая, не острая горчица, добавит свежих, цитрусовых нот любимым блюдом. Отлично подходит к блюдам из рыбы, белому мясу и салатам.

В XIII веке признанным центром производства горчицы стал Дижон. О том, насколько популярной была горчица в Дижоне, свидетельствуют сохранившиеся с 1336 года письменные счета за 320 литров горчичной приправы, съеденной гостями одного лишь званого ужина у герцога Бургундского. Вскоре, Дижон стал горчичной столицей и дал имя всем нам известной Дижонской горчицы.