Зеленский пригласил украинцев на инаугурацию
Новоизбранный президент пригласил всех желающих 20 мая встретиться в Мариинском парке в Киеве.
Новоизбранный президент Владимир Зеленский приглашает всех желающих 20 мая встретиться в Мариинском парке, чтобы посмотреть его инаугурацию. Об этом он сообщил в Facebook.
Он заявил, что "очень хотел бы принести президентскую присягу смотря народу в глаза".
"Но, к сожалению, по регламенту это произойдет в зале Верховной Рады, перед депутатами. Я приглашаю всех желающих утром 20 мая в Мариинский парк, откуда я отправлюсь в Верховную Раду", - написал он.
Как известно, Верховная Рада назначила инаугурацию на 20 мая.
Ранее у Зеленского рассказывали о "фишках" на инаугурации.
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