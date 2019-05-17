Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский пригласил украинцев на инаугурацию

Комментариев: 21
Новоизбранный президент пригласил всех желающих 20 мая встретиться в Мариинском парке в Киеве.
Зеленский в день инаугурации пригласил украинцев в Мариинский парк
Зеленский в день инаугурации пригласил украинцев в Мариинский парк
Politeka

Новоизбранный президент Владимир Зеленский приглашает всех желающих 20 мая встретиться в Мариинском парке, чтобы посмотреть его инаугурацию. Об этом он сообщил в Facebook.

Он заявил, что "очень хотел бы принести президентскую присягу смотря народу в глаза".

"Но, к сожалению, по регламенту это произойдет в зале Верховной Рады, перед депутатами. Я приглашаю всех желающих утром 20 мая в Мариинский парк, откуда я отправлюсь в Верховную Раду", - написал он.

Как известно, Верховная Рада назначила инаугурацию на 20 мая. 

Ранее у Зеленского рассказывали о "фишках" на инаугурации.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Выборы Президента Украины 2019 новости, Мариинский парк, инаугурация, Владимир Зеленский, Инаугурация президента Украины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (21)
Отсортировать по дате Вниз
Хулиганка*    17.05.2019, 23:11
Оценка:  -5
Хулиганка*
Истерикой порохоботов удовлетворена (Брюква_и_Клюква, tetyalissa, Fatimass).
Ряженые.
Все свои посты пишут на русском. Умора.
Джо-кер    17.05.2019, 23:15
Оценка:  +4
Джо-кер
Ніяких істерик, усі спокійні, як удави.
Брюква_и_Клюква    17.05.2019, 23:33
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
Мир невероятных противоречий! Кто-то удовлетворен успехами детей, кто-то любовью мужа,
а Вы, моя радость - своими собственными словами! Вы Святая - Вам так мало нужно для счастья!
blya-tolyan    18.05.2019, 07:38
Оценка:  0
blya-tolyan
она тупая. Верит в то что пишет.
Адепт_реформ    17.05.2019, 22:08
Оценка:  0
Адепт_реформ
За рошенку я голосовалку в 2014 году, каюсь люди прастите меня, а сейчас я его нинавижу всеми фибрами своей души и неголосовал и несталбьІ голосовать за него ни при каких условиях сейчас. По отношению к Зеленскому ставлюсь скептически, но я хочу ошибатся по отношению к нему.
Адепт_реформ    17.05.2019, 22:11
Оценка:  0
Адепт_реформ
Хочу, желаю ему чтобьІ он прове реальньІе реформьІ в стране, блролся с корупцией и прекратил єтот 3.14здец шо творитсяв нашей стране все ети годьІ
Адепт_реформ    17.05.2019, 22:18
Оценка:  -2
Адепт_реформ
если не то я предприниматель, налогоплатильщик, производитель продукции с 2003 года беру свою семью и валю отсюда нах. в дальнее зарубежье, для таких как я там тепличньІе условия здесь вьІмогательство, рекет со стороньІ вкласти, отсутствия закон, мне ета мерзость надоела. Даю Зеленскому 100дней
Адепт_реформ    17.05.2019, 22:21
Оценка:  -1
Адепт_реформ
если нет я вещи собрал, ентузиазм закончился, свободного времени у меня не осталось, я валю отсюда, горько плачу и уезжаю в євросоюз жить нормальной жизню
Брюква_и_Клюква    17.05.2019, 22:27
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Не будьте таким суровым! Володя - не машина, пожалейте его!
Вдруг, он не справится за 100 дней? Дайте ему хотя бы 102 дня!
Адепт_реформ    17.05.2019, 22:34
Оценка:  -2
Адепт_реформ
если он реально начнет чтото реально делать єто будет видно сразу, я на своей шкуре все єти реформи ощутил отлично помню Кучму, юсченка, януковиче и єтого с посиневшим носом от переживаний за стану, так шо 100 дней предостаточно для меня чтобьІ понять что будет дальше
Брюква_и_Клюква    17.05.2019, 22:41
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
В этом мире все решают минуты...Еще раз прошу, не спешите!
Представьте ужасающую картину - Вы, не дождавшись, улетаете на чужбину на сотый день,
а наутро Володя все решит!
Адепт_реформ    17.05.2019, 23:00
Оценка:  -1
Адепт_реформ
)))да смешно)))
blya-tolyan    18.05.2019, 07:41
Оценка:  0
blya-tolyan
это же твои мЯчты, смейся, не обкакайся. Ещё один мечтатель за 100 дней стать миллионером. Да ещё и пропеллер. Кручу носом где денег больше обещают и манну с неба на 100 день.
tetyalissa    17.05.2019, 22:55
Оценка:  -1
tetyalissa
Ну ты и С-У-К-А , перекрасился уже.... Ну ты и гнида !!
tetyalissa    17.05.2019, 22:58
Оценка:  -1
tetyalissa
Ну ты и С-У-К-А !! Перекрасился уже....Ловко у тебя получается . Ну ты и ГНИДА !!
Адепт_реформ    17.05.2019, 23:03
Оценка:  +1
Адепт_реформ
Вита єта тЬІ? Здарова! ВьІдохся весь)))
Fatimass    17.05.2019, 21:57
Оценка:  -7
Fatimass
БОЛЬНИЦА ПАВЛОВА,БОЛЬНИЦА ЮЩЕНКО В ВИННИЦЕ,ПОВІЇ УКРАЇНИ, ЯВКА ОБОВ"ЯЗКОВА!!
BoxVata    17.05.2019, 21:57
Оценка:  -1
BoxVata
Россия не была приглашена на инаугурацию Зеленского. Мы приглашали те страны, которые являются нашими партнерами и друзьями. Екатерина Зеленко
спикер украинского МИД (цитата по телеканалу «112 Украина»)
Letohradek    17.05.2019, 21:11
Оценка:  -5
Letohradek
В Мариинский парк пусть зовет деградированную дамбасню, нормальные люди не пойдут на это позорное сборище!
dukeOd    17.05.2019, 21:31
Оценка:  0
dukeOd
Эт правильно..порохофилам там не место..они идут не в парк ,а на хйу..
Адепт_реформ    17.05.2019, 21:45
Оценка:  -1
Адепт_реформ
НармальньІе люди написяли рошенке на лицо
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь