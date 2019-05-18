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Порошенко уволил главу Нацинститута стратегических исследований

Комментариев: 1
Ростислав Павленко был советником президента с июля 2014 года, а в 2018 году возглавлял Нацинститут стратегических исследований.
Ростислав Павленко
Ростислав Павленко
Скріншот

Завершающий каденцию президент Украины Петр Порошенко уволил Ростислава Павленко с должности директора Национального института стратегических исследований и освободил его от обязанностей внештатного советника. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства вечером 17 мая.
 
Другим своим указом Порошенко назначил в. и. о. директора Нацинститута стратегических исследований.
 
"Временно возложить исполнение обязанностей директора Национального института стратегических исследований на Яблонского Василия Николаевича - первого заместителя директора Национального института стратегических исследований", – говорится в документе.
 
Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов подал в отставку. Также заявление на увольнение написал первый заместитель главы Службы безопасности Украины Павел Демчина.

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Теги: Павленко, отставка, Порошенко, увольнение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Мыкола    18.05.2019, 06:00
Оценка:  0
Мыкола
Этот жирный хряк Вальцман еще и в понедельник с утра будет подписывать указы.Вот же свинья такая.....И находятся же в Украине люди, которые этого хряка любят?!
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