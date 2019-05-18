Порошенко уволил главу Нацинститута стратегических исследований

Ростислав Павленко был советником президента с июля 2014 года, а в 2018 году возглавлял Нацинститут стратегических исследований.



Завершающий каденцию президент Украины Петр Порошенко уволил Ростислава Павленко с должности директора Национального института стратегических исследований и освободил его от обязанностей внештатного советника. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства вечером 17 мая.

Другим своим указом Порошенко назначил в. и. о. директора Нацинститута стратегических исследований.

"Временно возложить исполнение обязанностей директора Национального института стратегических исследований на Яблонского Василия Николаевича - первого заместителя директора Национального института стратегических исследований", – говорится в документе.



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