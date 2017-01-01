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Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника

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Андерс фог Расмуссен занимал должность генсека НАТО с 2009-2014 гг. Внештатным советником Порошенко он стал в 2016 году.
Бывший генсек НАТО Андерс фог Расмуссен
Бывший генсек НАТО Андерс фог Расмуссен

Завершающий каденцию президент Украины Петр Порошенко своими указами освободил от исполнения обязанностей еще 12 своих внештатных советников, включая бывшего генерального секретаря НАТО Андерса фог Расмуссена.
 
Согласно обнародованным вечером 17 мая на сайте главы государства указам, Порошенко освободил от исполнения обязанностей внештатных советников Юрия Бирюкова, Лешека Бальцеровича, Марию Гайдар, Сергея Куницына, Александра Домбровского, Игоря Грынива, Александра Пасхавера, Виктора Короля, Квита, Андерса фог Расмуссена, Александра Корнийчука и Юрия Ткаченко.

"Освободить Андерса Фог Расмуссена от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)", – гласит текст указа об увольнении экс-генсека НАТО.
 
Как сообщалось, ранее Порошенко уволил своего пресс-секретаря, уполномоченного в минской группе и представителя в Верховной Раде. Кроме того, президент уволил директора Национального института стратегических исследований.

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Теги: Порошенко, Андерс Фог Расмуссен, увольнение, Расмуссен, советник президента
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Источник: korrespondent.net

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