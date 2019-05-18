В Харькове полицейские "крышевали" наркоторговцев

Полицейские имитировали задержания наркодельцов "на горячем", после чего требовали у них деньги за непривлечение к уголовной ответственности.

Сотрудники Службы безопасности Украины в Харьковской области разоблачили деятельность группы полицейских, которые систематически получали взятки от наркоторговцев. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в субботу, 19 мая.

Оперативники установили, что группа офицеров полиции, среди которых были сотрудники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, наладили схему вымогания и получения взяток от лиц, которые распространяли наркотические вещества.

"Полицейские, получив информацию о противоправной деятельности наркодельцов, имитировали их задержания "на горячем", после чего требовали деньги за непривлечение к уголовной ответственности. Размер неправомерной выгоды полицейских с каждого наркоторговца составлял 3 тысячи долларов США", – сообщили в СБУ.

Правоохранителями был задокументирован факт получения 40 тысяч гривен участниками группы. Троих злоумышленников задержали в Харькове с помощью бойцов спецподразделения Альфа при получении денег с наркоторговца в сумме 74 тысяч гривен.

Решается вопрос о сообщении задержанным подозрения по статье о получении взятки (ч.3 ст.368 УК Украины). Продолжаются следственно-оперативные действия по привлечению к ответственности других работников полиции.

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Ранее в Харькове задержали полицейского и директора клуба, которые занимались сбытом наркотиков. Полицейскому суд назначил залог в размере 1,5 млн гривен, директору клуба – почти 200 тысяч гривен.

А накануне в Одессе за получение взяток были задержаны два офицера полиции. Одного из взяточников задержали прямо во время презентации курортной полиции, на глазах у личного состава.

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