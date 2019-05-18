Главой делегации США на инаугурации президента Украины станет Рик Перри

Рик Перри занимает пост министра энергетики США с марта 2017 года.

Главой делегации США на процедуре инаугурации президента Украины будет Рик Перри, сообщает агентство Интерфакс - Украина.

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Рик Перри является министром энергетики США с марта 2017 года. Вместе с ним на церемонии будет присутствовать 15 человек, среди которых спецпредставитель Курт Волкер и посол Соединенных Штатов Америки в Германии Ричард Гренелл.

Ранее ожидалось, что к высоким гостям сможет присоединиться вице-президент США Майк Пенс или госсекретарь Майк Помпео. Однако предельное затягивание срока инаугурации нового президента со стороны Верховной Рады привело к тому, что чиновники высокого ранга США не смогли скорректировать свой рабочий график.

Ранее у Зеленского рассказали о порядке инаугурации.