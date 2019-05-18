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Главой делегации США на инаугурации президента Украины станет Рик Перри

Комментариев: 1
Рик Перри занимает пост министра энергетики США с марта 2017 года.
Рик Перри на инаугурации нового президента Украины будет представлять США
Рик Перри на инаугурации нового президента Украины будет представлять США
EPA/UPG

Главой делегации США на процедуре инаугурации президента Украины будет Рик Перри, сообщает агентство Интерфакс - Украина.

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Рик Перри является министром энергетики США с марта 2017 года. Вместе с ним на церемонии будет присутствовать 15 человек, среди которых спецпредставитель Курт Волкер и посол Соединенных Штатов Америки в Германии Ричард Гренелл.

Ранее ожидалось, что к высоким гостям сможет присоединиться вице-президент США Майк Пенс или  госсекретарь Майк Помпео. Однако предельное затягивание срока инаугурации нового президента со стороны Верховной Рады привело к тому, что чиновники высокого ранга США не смогли скорректировать свой рабочий график.

Ранее у Зеленского рассказали о порядке инаугурации.

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Теги: инаугурация, США, президент
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Комментариев (1)
Мыкола    18.05.2019, 17:43
Оценка:  +1
Мыкола
Да сразу видно как уважают Украину..Украинцы им нужны в качестве пушечного мяса для войны с Россией и ничего более ! Может уже пора послать всех подальше,да плыть самостоятельно, как и предлагает партия " За життя" ?
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