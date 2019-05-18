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Радикалы снесли забор на аллее Небесной сотни

Комментариев: 1
Снесенный забор "мешал расследованию" убийств на Майдане, заявил координатор праворадикальной организации С14.
С14 разломала забор на Майдане
С14 разломала забор на Майдане
facebook.com/ivan.oberemko

В центре Киева на Майдане Незалежности активисты националистического движения С14 снесли забор, которым была ограждена часть участка строительства комплекса Героев Небесной Сотни, сообщил координатор праворадикальной организации Сергей Мазур на своей странице в Facebook 18 мая.

Он заявил, что снесенный забор "мешал расследованию убийств Небесной сотни" и добавил, что музей Майдана "уже уничтожил место гибели Героя Украины Плеханова".

 

 

"Теперь там нельзя провести следственный эксперимент. Больше такого не будет", - добавил он.

На месте события присутствовали правоохранители, действиям националистов они не препятствовали.

Как пояснил лидер С14 Евгений Карась, активисты движения прибегли к демонтажу забора, поскольку на днях между семьями погибших на Майдане и представителями застройщика состоялась встреча.

Он рассказал, что застройщик - компания Андрея Кравца, известного как "завхоз Януковича", - начал демонтаж аутентичной плитки времен Майдана с нижней части улицы Институтской - той, которая нужна ГПУ для следственных действий и где следственные действия еще не завершены.

"Объяснение этому и целесообразность такого порядка работ застройщик не предоставил", - заявил Карась.

 

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Теги: Небесная сотня
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
nelci    18.05.2019, 18:10
Оценка:  0
nelci
когда нибудь они узнают правду, будут сильно удивлены...
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