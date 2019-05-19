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СМИ раскрыли детали инаугурации Зеленского

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В Мариинском дворце военные принесут присягу новому президенту как верховному главнокомандующему.
Стали известны детали инаугурации Зеленского
Стали известны детали инаугурации Зеленского
кадр из видео

На официальную часть инаугурации Владимира Зеленского приглашены все украинские президенты, кроме Виктора Януковича, сообщает Украинская правда со ссылкой на источники.

В 10 утра 20 мая Зеленский приходит в Раду и принесет там присягу. Далее он пешком переходит в Мариинский дворец, где будет принимать официальные делегации.

Как планируется, перед приемом в Мариинском дворце военные принесут присягу новому президенту как верховному главнокомандующему.

По планам, после торжеств Зеленский отправится на Банковую, где будет двусторонние встречи с иностранными президентами и членами правительств. Вечеринок или неформальных фуршетов не планируется.

Кроме того, в Администрации президента США назвали состав официальной делегации на инаугурацию Владимира Зеленского 20 мая. Делегацию возглавит министр энергетики США Рик Перри.

В состав делегации также вошли: спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, посол США в ЕС Гордон Сондланд, Александр Видман, директор департамента Европейских дел в Совете нацбезопасности США при президенте, и Джозеф Пеннингтон, и.о. председателя дипломатической миссии США в Украине.

Курт Волкер заявил, что "с нетерпением ждет возможности поблагодарить Порошенко за тесное сотрудничество между США и Украиной, а также возможности работать над углублением этого сотрудничества с президентом Зеленским".

Ранее Зеленский пригласил всех желающих 20 мая встретиться в Мариинском парке, чтобы посмотреть его инаугурацию.

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Теги: США, Рада, присяга, инаугурация, Владимир Зеленский, Инаугурация президента Украины
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Источник: korrespondent.net

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