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Зеленский не придет на репетицию инаугурации – СМИ

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В здании Верховной Рады сегодня состоится репетиция инаугурации Зеленского. Однако самого новоизбранного президента на ней не будет, сообщают СМИ.
Возле Рады продолжается подготовка к инаугурации
Возле Рады продолжается подготовка к инаугурации
УНН

В здании Верховной Рады сегодня, 19 мая, состоится репетиция инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, сообщает УНН.

"Планируется большая репетиция. Ближе к вечеру. Зеленского на ней не будет. Такая информация по состоянию на сейчас", - отметили изданию собственные источники в правоохранительных органах.

При этом правоохранители добавили, что участие в репетиціі инаугурации примут все структуры, задействованные в процессе мероприятия.

В настоящее время под зданием парламента уже есть монтажные элементы, которые используются для обустройства сцены. Также возле Верховной Рады устанавливают большой экран, чтобы народ мог наблюдать за процедурой инаугурации. Напротив экрана установлена платформа для зрителей и журналистов.

Кроме того, подготовка продолжается и возле Мариинского дворца, в частности, устанавливаются камеры и площадки для операторов.

Ранее Зеленский пригласил всех желающих 20 мая встретиться в Мариинском парке, чтобы посмотреть его инаугурацию.

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Теги: Выборы Президента Украины 2019 новости, Верховная Рада, инаугурация, Владимир Зеленский, Инаугурация президента Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Letohradek    19.05.2019, 15:01
Оценка:  0
Letohradek
Ничего нового от Зэбила. Придет Розенков ))
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