Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сутки на Донбассе: четыре обстрела, потерь нет

Комментариев: 0
Враг вел огонь из вооружения боевых машин пехоты, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи населенного пункта Новгородское.
Новые обстрелы на Донбассе
Новые обстрелы на Донбассе
 
В воскресенье, 19 мая, от начала суток сепаратисты четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в сводке по состоянию на 18 часов.
 
"Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из минометов калибра 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.
 
 
В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил: из вооружения боевых машин пехоты, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Новгородское; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у села Водяное.
 
В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север противник обстрелял позиции Объединенных сил два раза: из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Золотое-4; из крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Новогригорьевка.
 
На провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ, потери противника уточняются.
 
Напомним, что на Донбассе за прошедшие сутки, 18 мая, в результате обстрелов со стороны сепаратистов четыре бойца операции Объединенных сил получили ранения
 
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: обстрел, ВСУ, ситуация на востоке Украины, АТО на востоке Украины, Операция объединенных сил
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь