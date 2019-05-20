Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Волкер намерен наладить сотрудничество с Зеленским

Комментариев: 2
Спецпредставитель Госдепа будет присутствовать в составе делегации США на инаугурации Зеленского.
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в Twitter поблагодарил за сотрудничество действующего президента Петра Порошенко и выразил надежду на совместную работу с новоизбранным главой государства Владимиром Зеленским. 
 
Волкер напомнил, что в понедельник, 20 мая, приедет в Киев в составе делегации США на инаугурацию Зеленского.
 
"Я хочу поблагодарить Петра Порошенко за тесное сотрудничество между США и Украиной и надеюсь на работу с президентом Владимиром Зеленским для дальнейшего развития отношений между нашими странами", – написал спецпредставитель Госдепа.



Волкер назвал "цену" уступок Зеленского России
 
Напомним, ранее Порошенко наградил Волкера орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина-США, Владимир Зеленский, Курт Волкер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Nikolas_Adver    20.05.2019, 01:54
Оценка:  -1
Nikolas_Adver
вот пендосы засрaные, вцепились, как клещ, паразиты грeбаные... сдoхните, твари
BoxVata    20.05.2019, 02:46
Оценка:  0
BoxVata
Вцепились в Украину вы ватные рассеяни! И ты підаpaс ватный иди в жoпу со своим карликом !!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь