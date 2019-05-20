Волкер намерен наладить сотрудничество с Зеленским

Спецпредставитель Госдепа будет присутствовать в составе делегации США на инаугурации Зеленского.



Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в Twitter поблагодарил за сотрудничество действующего президента Петра Порошенко и выразил надежду на совместную работу с новоизбранным главой государства Владимиром Зеленским.

Волкер напомнил, что в понедельник, 20 мая, приедет в Киев в составе делегации США на инаугурацию Зеленского.





Returning to Kyiv tomorrow as part of delegation headed by @SecretaryPerry to represent the U.S. at the inauguration. I look forward to thanking @poroshenko for close cooperation between the & and to working w/President @ZelenskyyUa to further that cooperation. pic.twitter.com/Rv2sdQJ80n — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) May 18, 2019



Волкер назвал "цену" уступок Зеленского России

"Я хочу поблагодарить Петра Порошенко за тесное сотрудничество между США и Украиной и надеюсь на работу с президентом Владимиром Зеленским для дальнейшего развития отношений между нашими странами", – написал спецпредставитель Госдепа.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet