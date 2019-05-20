Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Коломойский шантажом добивается от Зеленского назначения люстрированного Богдана главой АП, – источник

Комментариев: 18
Коломойский шантажом добивается от Зеленского назначения люстрированного Богдана главой АП, – источник

Скандальный украинский олигарх Игорь Коломойский лоббирует назначение люстрированного юриста времен Януковича и Азарова Андрея Богдана на пост главы Администрации президента Украины

Об этом сообщает comments.ua.

"Зеленскому четко дали понять, кто на самом деле стал главой нашего государства. Похоже, у Коломойского достаточно "ниточек", чтобы подвесить нового президента и "дергать" при необходимости – в частности, тут эффективно работает банальный шантаж. Именно таким путем недавно вернувшийся в Украину олигарх (который при Порошенко боялся и нос сюда казать) продавливает на пост главы Администрации президента своего верного клеврета – Андрея Богдана. И именно для этого последний встречался с главой Конституционного Суда", – сообщил источник издания.

Источник так же добавил, что Богдан сперва был "смотрящим" за президентской кампанией Зеленского, а теперь, по замыслу Коломойского, должен стать "смотрящим" за самим президентом.

"Но куда интереснее несколько более давнее прошлое данного персонажа. Ведь на нем клейма негде ставить! Даже простого перечисления его "заслуг" будет достаточно для понимания, кого нам впаривают в качестве главы АП. Ведь это именно Богдан в свое время переметнулся из команды Ющенко под крыло Януковича. Именно он работал в правительстве Азарова – официально должность его звучала как "правительственный уполномоченный по вопросам антикоррупционной политики", но на деле он как раз помогал тогдашнему премьеру эту самую коррупцию узаконить и стричь с нее купоны", – сказал информированный источник издания.

По его словам, хоть он и не является фанатом Зеленского, но все-таки очень надеется, что он не поддастся на этот шантаж, и что Богдан не возглавит его администрацию.

"Потому что это будет просто плевок в лицо всем украинцам, плевок в память Майдана, надругательство над памятью погибших на фронте за наши демократические, европейские ценности. Начинать каденцию с такого поступка было бы с точки зрения президента очень недальновидно", – констатировал источник, которого цитирует "Открытая Украина".

Издание напоминает, что Андрей Богдан являлся советником Азарова и работал в тесном сотрудничестве с заместителем генпрокурора Ренатом Кузьминым над обвинением против Юлии Владимировны Тимошенко. Кроме того Андрей Богдан после 2014 года был люстрирован.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (18)
Отсортировать по дате Вниз
otstoi-002    20.05.2019, 15:05
Оценка:  0
otstoi-002
Шо за бред?
Зорян_и_Шкиряк    20.05.2019, 15:03
Оценка:  +2
Зорян_и_Шкиряк
Как-то нелепо получается: Коломойский назначил Зе президентом страны, а теперь зачем-то его шантажирует. Какой-то фарс в театре одного актёра!
PINKIPAU    20.05.2019, 15:10
Оценка:  +1
PINKIPAU
Я думаю, марионетка Пьеро хочет выйти из под контроля Карабаса Барабаса. Беги Пьеро, беги.
designandrey65    20.05.2019, 15:11
Оценка:  0
designandrey65
Пьеро это Шоколад?
Зорян_и_Шкиряк    20.05.2019, 15:13
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
На самом деле его зовут Караб Бараб. Но у литовского паспортного стола свои инструкции!..
LifeStriker    20.05.2019, 15:00
Оценка:  -5
LifeStriker
Удивляюсь 75% , неужели вы наивно верели что избрали Голобородько? Никто не дал бы простому смертному стать президентом , люди не будьте наивны... Скоро все будут просить порошенко вернуться
designandrey65    20.05.2019, 15:03
Оценка:  +3
designandrey65
Посмотрим.. он еще ни кого не назначил.
Зорян_и_Шкиряк    20.05.2019, 15:04
Оценка:  +2
Зорян_и_Шкиряк
Ага! Или просить Путина ввести войска!
ira0957    20.05.2019, 14:56
Оценка:  -3
ira0957
- Mr. President, с Вами хочет встретиться президент украины зеленский.
- ?
- ну тот, который хyeм на рояле играл
- WTF????
Зорян_и_Шкиряк    20.05.2019, 15:04
Оценка:  +3
Зорян_и_Шкиряк
Шли бы Вы нaxyй со своим спамом, а?!
ira0957    20.05.2019, 15:10
Оценка:  -3
ira0957
Зорян_и_Шкиряк, на чей, на твой, что ли? )
Я посмотрела твой профиль, а ты, оказывается, ЧМО (человек московской области) ))
Я тебе в личку написала, что молчишь, вежливый ты наш?
Зорян_и_Шкиряк    20.05.2019, 15:15
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Как бы Вам повежливее ответить, "Ира"? Идите нaxyй или сосите xyй?
Как адепт интеллигентности, я стою перед нелёгким выбором!
ira0957    20.05.2019, 14:56
Оценка:  -6
ira0957
А чем шантажирует? )
designandrey65    20.05.2019, 15:02
Оценка:  +6
designandrey65
Слушай, тебе не надоело паскудить на сайте, Иди лучше познакомься с хорошим мужиком и реализуй себя как женщина, политика ну не твое это...
Зорян_и_Шкиряк    20.05.2019, 15:05
Оценка:  +4
Зорян_и_Шкиряк
Он и есть мужик. Не ведитесь на розовый ник.
ira0957    20.05.2019, 15:10
Оценка:  -3
ira0957
Зорян_и_Шкиряк, а вот тебя, к сожалению, мужиком назвать не могу ))
ira0957    20.05.2019, 15:11
Оценка:  -3
ira0957
designandrey65, где же паскудить, как не паскудном сайте???
А анекдот больно хорош, уж очень нравится ))

- Mr. President, с Вами хочет встретиться президент украины зеленский.
- ?
- ну тот, который хyeм на рояле играл
- WTF????
Зорян_и_Шкиряк    20.05.2019, 15:16
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Скажите: Вы маструбируете на этот анекдот? Сколько раз сегодня Вы его уже заспамили? ))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь