Коломойский шантажом добивается от Зеленского назначения люстрированного Богдана главой АП, – источник

Скандальный украинский олигарх Игорь Коломойский лоббирует назначение люстрированного юриста времен Януковича и Азарова Андрея Богдана на пост главы Администрации президента Украины

Об этом сообщает comments.ua.

"Зеленскому четко дали понять, кто на самом деле стал главой нашего государства. Похоже, у Коломойского достаточно "ниточек", чтобы подвесить нового президента и "дергать" при необходимости – в частности, тут эффективно работает банальный шантаж. Именно таким путем недавно вернувшийся в Украину олигарх (который при Порошенко боялся и нос сюда казать) продавливает на пост главы Администрации президента своего верного клеврета – Андрея Богдана. И именно для этого последний встречался с главой Конституционного Суда", – сообщил источник издания.

Источник так же добавил, что Богдан сперва был "смотрящим" за президентской кампанией Зеленского, а теперь, по замыслу Коломойского, должен стать "смотрящим" за самим президентом.

"Но куда интереснее несколько более давнее прошлое данного персонажа. Ведь на нем клейма негде ставить! Даже простого перечисления его "заслуг" будет достаточно для понимания, кого нам впаривают в качестве главы АП. Ведь это именно Богдан в свое время переметнулся из команды Ющенко под крыло Януковича. Именно он работал в правительстве Азарова – официально должность его звучала как "правительственный уполномоченный по вопросам антикоррупционной политики", но на деле он как раз помогал тогдашнему премьеру эту самую коррупцию узаконить и стричь с нее купоны", – сказал информированный источник издания.

По его словам, хоть он и не является фанатом Зеленского, но все-таки очень надеется, что он не поддастся на этот шантаж, и что Богдан не возглавит его администрацию.

"Потому что это будет просто плевок в лицо всем украинцам, плевок в память Майдана, надругательство над памятью погибших на фронте за наши демократические, европейские ценности. Начинать каденцию с такого поступка было бы с точки зрения президента очень недальновидно", – констатировал источник, которого цитирует "Открытая Украина".

Издание напоминает, что Андрей Богдан являлся советником Азарова и работал в тесном сотрудничестве с заместителем генпрокурора Ренатом Кузьминым над обвинением против Юлии Владимировны Тимошенко. Кроме того Андрей Богдан после 2014 года был люстрирован.