В "Укрзализныце" стартовали продажи билетов на летние поезда

Открыты продажи на 18 летних поездов в направлении курортных городов.

“Укрзализныця“ открыла продажу билетов на 18 летних поездов.

Информация об этом появилась на сайте “Укрзализныци“.

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Сейчас уже можно приобрести билеты в Бердянск, Одессу, Геническ, Николаев и Херсон. В компании также отмечают, что разрабатываются и назначение дополнительных поездов в популярных направлениях морских курортов Украины.

Уже назначены поезда сообщением Днепр-Кривой Рог-Бердянск, Сумы-Одесса, Харьков-Одесса, Черновцы-Геническ, Ивано-Франковск-Бердянск.

Летом можно будет добраться из Николаева в Киев, из Львова в Одессу, из Днепра в Кривой Рог, из Новоалексеевки в Харьков и из Покровска в Новоалексеевку. Поезда будут курсировать по определенным дням.

Поезда назначили на летний период Скриншот

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Известно, что “Укрзализныця“ решает вопрос с назначением дополнительных поездов в популярные города в пиковые летние периоды, а также “детских“ поездов для перевозки групп детей.

Ранее сообщалось, что аудит “Укразизныци“ выявил хищения на 50,9 млн грн руководством подразделения “Вагонный участок станции Киев-Пассажирский“. Деньги были начислены как премии и материальная помощь отдельным работникам.