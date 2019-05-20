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Дело Гандзюк: Подозреваемый заочно арестован

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После вступления решения в силу Генеральной прокуратурой будет представлен экстрадиционный пакет документов для Национального бюро Интерпола Украины.
Подозреваемый в убийстве Гандзюк Левин заочно арестован
Подозреваемый в убийстве Гандзюк Левин заочно арестован
Громадське

Суд Киева заочно арестовал Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в причастности к организации убийства Екатерины Гандзюк. Об этом в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Международный розыск одного из организаторов нападения, которое повлекло за собой смерть Екатерины Гандзюк, наконец разблокирован! Следственным судьей Шевченковского районного суда г. Киева сегодня, 20.05.2019 года, вынесено постановление об избрании Алексею Левину меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщила она.

Постановление вступит в силу через 5 дней. После вступления решения в силу Генеральной прокуратурой будет представлен экстрадиционный пакет документов для Национального бюро Интерпола Украины. После этого Левин будет объявлен в международный розыск Интерпола.

Ранее разыскиваемый по делу об организации нападения на советницу мэра Херсона и общественную активистку Екатерину Гандзюк Алексей Левин (Москаленко) рассказал о том, что заместитель главы Херсонской облгосадминистрации Евгений Рищук якобы просил помочь "как-то наказать" ее.

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Теги: Генпрокуратура, суд, заочный приговор, Екатерина Гандзюк
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Источник: korrespondent.net

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