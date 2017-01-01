Апелляционный суд отказался запретить палатку волонтеров в Харькове

На постановление суда может быть подана кассационная жалоба в Верховный суд Украины в течение 30 дней.

Второй апелляционный административный суд оставил в силе решение Харьковского окружного админсуда, отказавшегося запретить проведение бессрочного мирного собрания с использованием волонтерской палатки "Все для перемоги" на площади Свободы. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщает Интерфакс-Украина.

"Апелляционную жалобу Харьковского горсовета оставить без удовлетворения. Решение Харьковского окружного админсуда оставить без изменений", – зачитала постановление суда председательствующая коллегии Зоя Подобайло.

Постановление вступает в силу немедленно с момента оглашения. На него может быть подана кассационная жалоба в Верховный суд Украины в течение 30 дней со дня составления полного текста решения.

Как сообщалось, 8 мая мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан поддержать петицию о том, чтобы убрать с проспекта Свободы в городе палатку по сбору помощи украинским военным. 12 мая в центре Харькова сотни людей вышли на митинг против сноса палатки волонтеров.

В свою очередь, горсовет подавал иск в суд, в котором требовал убрать палатку. 18 мая Харьковский окружной административный суд отказался удовлетворить этот иск, не согласившись с аргументом, что палатка угрожает национальной безопасности.

В ночь на 20 мая в центре Харькове неизвестные подожгли палатку волонтеров.

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