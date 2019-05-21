Вакарчук назвал главную ошибку Порошенко

По словам Вакарчука, есть вещи, за которые стоит поблагодарить Порошенко.

Святослав Вакарчук рассказал, что главной ошибкой Петра Порошенко во время президентства стал неудовлетворенный спрос украинцев на справедливость.

Об этом сообщил Вакарчук в интервью для “Радио НВ“.

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Музыкант указал, что стоит любить или критиковать политика не за его имя, а оценивать действия. Вакарчук отметил, что у Петра Порошенко была возможность изменить систему справедливости в Украине.

Это самая большая претензия, которую... выдвинул избиратель. Несмотря на успехи, ... .тот запрос на справедливость, на борьбу с коррупцией... мне кажется, этот запрос людей так и не был выполнен, - указал певец.

Также Святослав Вакарчук добавил, что люди ждали простых и понятных правил игры и восстановления справедливости, однако этого не произошло.

В то же время, по словам лидера партии “Голос“, Порошенко на должности президента сделал вещи, за которые его можно поблагодарить.

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Ранее сообщалось, что Святослав Вакарчук рассказал, как относится к новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому. Лидер партии “Голос“ уверяет, что в случае, если Зеленский забудет о своих обещаниях перед украинцами и не выполнит их, то партия Вакарчука заставит президента ответить за это.