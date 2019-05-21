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Вакарчук назвал главную ошибку Порошенко

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По словам Вакарчука, есть вещи, за которые стоит поблагодарить Порошенко.
Вакарчук назвал главную ошибку Порошенко
Вакарчук назвал главную ошибку Порошенко
facebook.com/sviatoslav.vakarchuk facebook.com/petroporoshenko

Святослав Вакарчук рассказал, что главной ошибкой Петра Порошенко во время президентства стал  неудовлетворенный спрос украинцев на справедливость.

Об этом сообщил Вакарчук в интервью для “Радио НВ“.

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Музыкант указал, что стоит любить или критиковать политика не за его имя, а оценивать действия. Вакарчук отметил, что у Петра Порошенко была возможность изменить систему справедливости в Украине. 

Это самая большая претензия, которую... выдвинул избиратель. Несмотря на успехи, ... .тот запрос на справедливость, на борьбу с коррупцией... мне кажется, этот запрос людей так и не был выполнен, - указал певец.

Также Святослав Вакарчук добавил, что люди ждали простых и понятных правил игры и восстановления справедливости, однако этого не произошло. 

В то же время, по словам лидера партии “Голос“, Порошенко на должности президента сделал вещи, за которые его можно поблагодарить. 

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Ранее сообщалось, что Святослав Вакарчук рассказал, как относится к новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому. Лидер партии “Голос“ уверяет, что в случае, если Зеленский забудет о своих обещаниях перед украинцами и не выполнит их, то партия Вакарчука заставит президента ответить за это.

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Теги: Вакарчук, Порошенко, президент, политика, Партия, ошибка
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Комментариев (1)
Замечатель    21.05.2019, 13:49
Оценка:  0
Замечатель
Ты Тупак? Он по всем направлениям гнобил народ,придумывая каждому свою причину-одних на смерть на войну,других голодом морил,третьим говорить на родном с рождения языке не давал,у четвёртых веру отбирал,работу,право учиться,лечиться и жить!!!!!
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