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СБУ объявила в розыск главу "Ужгородского турбогаза"

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Из поля зрения правоохранителей мужчина исчез 21 февраля 2019 года.
Качура подозревают в растрате имущества
Качура подозревают в растрате имущества
UA- Reporter.com

Служба безопасности Украины объявила в розыск руководителя компании “Ужгородский турбогаз“, бывшего депутата Закарпатского областного совета Михаила Качура.

Информация о розыске опубликована на сайте Министерства внутренних дел.

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СБУ подозревает Качура  по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупном размере), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) Уголовного кодекса.

Мера пресечения экс-депутату пока не избиралась. Из поля зрения правоохранителей мужчина исчез 21 февраля 2019 года.

Как сообщалось, в 2017 год суд запретил продажу Фондом гарантирования вкладов физических лиц прав требования по кредитам банка “Финансы и Кредит“ с обеспечением 10% акций компании “Ужгородский турбогаз“.

Напомним, 8 мая СБУ объявила в розыск российского следователя Артура Найманова, который открыл уголовное дело против бывшего премьер-министра Арсения Яценюка за якобы участие в Чеченской войне.

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Теги: коррупционеры, Ужгород, СБУ
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