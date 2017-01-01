СБУ объявила в розыск главу "Ужгородского турбогаза"

Из поля зрения правоохранителей мужчина исчез 21 февраля 2019 года.

Служба безопасности Украины объявила в розыск руководителя компании “Ужгородский турбогаз“, бывшего депутата Закарпатского областного совета Михаила Качура.

Информация о розыске опубликована на сайте Министерства внутренних дел.

Читай также: СБУ объявила в розыск генерала МВД Крикуна

СБУ подозревает Качура по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупном размере), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) Уголовного кодекса.

Мера пресечения экс-депутату пока не избиралась. Из поля зрения правоохранителей мужчина исчез 21 февраля 2019 года.

Как сообщалось, в 2017 год суд запретил продажу Фондом гарантирования вкладов физических лиц прав требования по кредитам банка “Финансы и Кредит“ с обеспечением 10% акций компании “Ужгородский турбогаз“.

Напомним, 8 мая СБУ объявила в розыск российского следователя Артура Найманова, который открыл уголовное дело против бывшего премьер-министра Арсения Яценюка за якобы участие в Чеченской войне.