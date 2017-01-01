Глава Винницкой ОГА написал заявление об увольнении

Увольнение губернатора связано с требованием закона Про местные государственные администрации.

Председатель Винницкой ОГА Валерий Коровий попросил освободить его от занимаемой должности с 21 мая.

Об этом сообщает сайт Vinbazar, уточняя, что в администрации официально подтвердили информацию об отставке.

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Увольнение губернатора связано с требованием закона Про местные государственные администрации, согласно которому Коровий написал заявление об отставке после вступления Владимира Зеленского в должность президента.

Коровий возглавлял Винницкую область с 2015 года и остается исполняющим обязанности председателя ОГА до распоряжений президента.

Как сообщалось, 20 мая Черниговский губернатор написал заявление об отставке.