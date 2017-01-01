На Донбассе ранены три бойца ВСУ

Противник вел огонь из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия.

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток три раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Ранение получили трое украинских военных, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке во вторник, 21 мая.

Противник вел огонь по позициям сил ООС из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток враг дважды обстрелял позиции в районе населенных пунктов Водяное и Гнутово.

А в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север сепаратисты из снайперского оружия вели огонь вблизи населенного пункта Шумы.

"На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", – отметили в штабе.

Напомним, за сутки 20 мая сепаратисты 10 раз нарушили режим прекращения огня. Четыре раза применялось запрещенное Минскими соглашениями оружие. Ранения получили двое украинских военных.

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