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Климкин дал Зеленскому совет по АП

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Глава МИД Украины рекомендует реформировать Администрацию президента и Секретариат Кабмина.
Климкин посоветовал Зеленскому "перезагрузить" АП
Климкин посоветовал Зеленскому "перезагрузить" АП
facebook.com/UkraineMFA

Министр иностранных дел Павел Климкин, который написал заявление об отставке, рекомендует президенту Владимиру Зеленскому реформировать Администрацию президента. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"С искренним уважением отношусь к первым персональным назначениям Владимира Зеленского. Я бы на его месте Администрацию перезагрузил как факт и как класс. Совсем уже у нее никудышная аура и карма. Даже хорошие люди, как показывает практика, ситуации не спасают", - написал Климкин.

Он также добавил, что Офис президента и Секретариат Кабинета Министров могут работать лучше, если избавить их от бюрократии.

Напомним, 17 мая Климкин объявил об отставке и о планах идти в Верховную Раду с новой командой.

При этом Климкин заявил о "суперовых" разговорах с Зеленским. Глава МИД Украины сообщил о переговорах с новоизбранным президентом и пообещал ему помогать.

 

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Теги: Администрация Президента, Владимир Зеленский, Климкин, Павел Климкин
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Источник: korrespondent.net

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