На экзамен в ВККС снова не пришли судьи Окружного админсуда Киева

27 из 30 судей не явились для повторной сдачи экзамена.

В Высшую квалификационную комиссию судей не пришли 27 человек для того, чтобы пройти квалификационное оценивание судей Окружного административного суда Киева.

Об этом сообщает пресс-служба ВККС.

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Указано, что во вторник, 21 мая, в ВККС проходила “сдача экзамена в пределах квалификационного оценивания судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности“, но 27 из 30 судей Окружного админсуда столицы не пришли.

Оценивание прошли только трое судей.

Напомним, 10 мая почти все судьи Окружного административного суда Киева не пришли на квалификационное оценивание, потому что заболели.

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Известно, что на оценивании были только 7 судей, а 34 не пришли, а неявка по неуважительной причине - основание для увольнения. Позже Высшая квалификационная комиссия судей установила, что все “прогульщики“ заболели в один день и даже прислали справки о болезнях.

Тогда всем заболевшим судьям назначили дату экзамена на 21 мая.