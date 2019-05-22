В столице трамвай наехал на прокурора - СМИ

Женщина-прокурор, разговаривая по телефону, перебегала трамвайные рельсы в неустановленном месте.

В столице сотрудница прокуратуры попала под трамвай. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

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Происшествие произошло во вторник, 21 мая. Женщина 1989 года рождения, прокурор столичной прокуратуры, переходила трамвайные пути в неустановленном для этого месте и разговаривала по телефону, в результате она не заметила приближения трамвая.

В результате инцидента женщина получила ушибы головы и конечностей. Пострадавшая была госпитализирована.

Сейчас начато расследование инцидента, устанавливаются все обстоятельства.

Как сообщалось, в Харькове трамвай сошел с рельсов и врезался в авто. В результате ДТП пострадали 41-летняя водитель и четырехлетняя пассажирка автомобиля Toyota.