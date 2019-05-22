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В столице трамвай наехал на прокурора - СМИ

Комментариев: 3
Женщина-прокурор, разговаривая по телефону, перебегала трамвайные рельсы в неустановленном месте.
В Киеве трамвай сбил прокуро
В Киеве трамвай сбил прокуро
Comments.ua

В столице сотрудница прокуратуры попала под трамвай. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

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Происшествие произошло во вторник, 21 мая. Женщина 1989 года рождения, прокурор столичной прокуратуры, переходила трамвайные пути в неустановленном для этого месте и разговаривала по телефону, в результате она не заметила приближения трамвая.

В результате инцидента женщина получила ушибы головы и конечностей. Пострадавшая была госпитализирована.

Сейчас начато расследование инцидента, устанавливаются все обстоятельства.

Как сообщалось, в Харькове трамвай сошел с рельсов и врезался в авто. В результате ДТП пострадали 41-летняя водитель и четырехлетняя пассажирка автомобиля Toyota.

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Теги: Киев, ДТП, авария, Трамвай, прокурор
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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П    22.05.2019, 17:07
Оценка:  +2
П
Для трамвая все равны.
sv_sim    22.05.2019, 16:34
Оценка:  0
sv_sim
На прокурора все таки можно наехать!!! Доказано трамваем))
ГУЗНЯНКА    22.05.2019, 16:17
Оценка:  +5
ГУЗНЯНКА
Надіюсь водія нагородять!
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