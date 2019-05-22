“У меня мать убивают”: детали жестокого избиения в маршрутке Днепра

Пассажир жестоко избил водителя маршрутки.

В Днепре неадекватный пассажир жестоко избил водителя маршрутки, который отказался проводить посадку пассажиров в запрещенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

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По предварительной информации, парень догнал маршрутку и бился в двери, пытаясь войти в транспортное средство. Водитель не открыл, поскольку посадка пассажиров в этом месте запрещена. Он остановился через несколько метров.

В то время в салон вбежал разъяренный парень и начал кричать на водителя. Он выбил боковую дверь и начал крушить все в салоне маршрутки.

Отвези меня на вокзал, у меня мать убивают, - кричал пассажир.

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Другие пассажиры начали возмущаться и снимать инцидент на камеру. Водитель пытался объяснить, что его маршрут не проходит через вокзал. На что парень ответил ударом монтировкой по телу потерпевшего. Медики госпитализировали водителя с серьезными травмами. Он перенес операцию и сейчас находится в больнице.

Напомним, в Кропивницком обстреляли автобус, это не первый случай. В момент обстрела в автобусе находилось около 100 пассажиров. Злоумышленников ищет полиция.