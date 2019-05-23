В Винницкой области 14-летний парень разгромил 60 могил
В Винницкой области 14-летний подросток на кладбище повредил 60 памятников. Злоумышленника задержали “на горячем“.
Об этом информирует пресс-служба полиции Винницкой области.
Читай также: В Черкасской области подростки разгромили кладбище
В среду, 22 мая, в Калиновский отдел полиции поступило сообщение от председателя сельского совета села Корделовка о том, что на центральном кладбище повреждено более полусотни памятников и крестов.
Полиция задержала злоумышленника прямо на месте преступления, на кладбище. Им оказался местный 14-летний житель, ученик восьмого класса.
Подросток рассказал, что таким образом хотел успокоится после ссоры с одноклассниками.
Читай также: В Черкасской области семья прилетела на кладбище на вертолете
Сейчас правоохарнители устанавливают все причины и обстоятельства правонарушения. Полиция опрашивает родных, одноклассников и учителей подростка.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 297 УК Украины (надругательство над могилой). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Мукачево 60-летняя женщина надругалась над могилами.