В Винницкой области 14-летний парень разгромил 60 могил

Школьник заявил, что таким образом он пытался успокоиться из-за ссоры с одноклассниками.

В Винницкой области 14-летний подросток на кладбище повредил 60 памятников. Злоумышленника задержали “на горячем“.

Об этом информирует пресс-служба полиции Винницкой области.

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В среду, 22 мая, в Калиновский отдел полиции поступило сообщение от председателя сельского совета села Корделовка о том, что на центральном кладбище повреждено более полусотни памятников и крестов.

Злоумышленнику 14 лет npu.gov.ua

Преступнику грозит до 3 лет лишения свободы npu.gov.ua

Полиция задержала злоумышленника прямо на месте преступления, на кладбище. Им оказался местный 14-летний житель, ученик восьмого класса.

Парень учится в восьмом классе npu.gov.ua

Подросток рассказал, что таким образом хотел успокоится после ссоры с одноклассниками.

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Сейчас правоохарнители устанавливают все причины и обстоятельства правонарушения. Полиция опрашивает родных, одноклассников и учителей подростка.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 297 УК Украины (надругательство над могилой). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Мукачево 60-летняя женщина надругалась над могилами.