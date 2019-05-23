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В Винницкой области 14-летний парень разгромил 60 могил

Комментариев: 7
Школьник заявил, что таким образом он пытался успокоиться из-за ссоры с одноклассниками.
Подросток разгромил могилы
Подросток разгромил могилы
npu.gov.ua

В Винницкой области 14-летний подросток на кладбище повредил 60 памятников. Злоумышленника задержали “на горячем“.

Об этом информирует пресс-служба полиции Винницкой области.

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В среду, 22 мая, в Калиновский отдел полиции поступило сообщение от председателя сельского совета села Корделовка о том, что на центральном кладбище повреждено более полусотни памятников и крестов.

Злоумышленнику 14 лет
Злоумышленнику 14 лет
npu.gov.ua
Преступнику грозит до 3 лет лишения свободы
Преступнику грозит до 3 лет лишения свободы
npu.gov.ua

Полиция задержала злоумышленника прямо на месте преступления, на кладбище. Им оказался местный 14-летний житель, ученик восьмого класса.

Парень учится в восьмом классе
Парень учится в восьмом классе
npu.gov.ua

Подросток рассказал, что таким образом хотел успокоится после ссоры с одноклассниками.

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Сейчас правоохарнители устанавливают все причины и обстоятельства правонарушения. Полиция опрашивает родных, одноклассников и учителей подростка.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 297 УК Украины (надругательство над могилой). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Мукачево 60-летняя женщина надругалась над могилами.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: подросток, вандализм, могилы, Кладбище, Винницкая область
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Комментариев (7)
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Замечатель    23.05.2019, 14:33
Оценка:  +2
Замечатель
Пусть теперь мама и папа за свои деньги все памятники восстанавливают))Вот они обрадуются))
Женек    23.05.2019, 14:21
Оценка:  +3
Женек
Настоящий украинский херой
farfalle    23.05.2019, 14:13
Оценка:  +2
farfalle
Уже традиция стала у подрастающих активистов. Тренируются.
Boxerogos    23.05.2019, 14:12
Оценка:  +2
Boxerogos
На тех землях последние 5 лет считается почётным громить могилы и памятники.Так что ничего удивительного.
Зорян_и_Шкиряк    23.05.2019, 14:08
Оценка:  +2
Зорян_и_Шкиряк
Парень успокаивается, круша памятники. Как это знакомо! Он - очень перспективный активист!
ofizep    23.05.2019, 14:16
Оценка:  -4
ofizep
ну хоть не російський воєнний який розстріляв сім'ю з дітьми в Вірменії. шо типово для русаків
farfalle    23.05.2019, 14:17
Оценка:  +3
farfalle
Ну если типовое, то приведи такие же примеры, дебил
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