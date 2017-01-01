Ирина Луценко “засветила” дорогое кольцо

Жена генпрокурора снова пришла на работу в брендовой вещи.

В этот раз жена генерального прокурора народный депутат Ирина Луценко “засветила” в Верховной Раде брендовое кольцо из розового золота. Об этом сообщила журналистка Анна Стешенко на своей странице в Facebook.

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На руке Ирины Луценко кольцо от бренда Pasquale Bruni Bon из розового золота с голубым топазом и бриллиантами.

Колечко не простое. Сегодня супруга Генпрокурора и нардеп БПП Ирина Луценко пришла в Раду с непростым кольцом на пальчике. С первого взгляда можно было подумать, что это «клевер» Van Cleef & Arpels. Но нет. На ручке кольцо Pasquale Bruni Bon из «розового золота с голубым Лондонским топазом и бриллиантами, - написала журналистка.

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На украинском сайте этого ювелирного бренда остались только серьги в таком цвете камней за 5570 евро. На том же сайте можно купить такое же кольцо, как у госпожи Луценко, но со светлым камнем, стоимостью 3900 евро.

Напомним, Ирина Луценко не задекларировала куртку за 3 тысячи евро. Известный активист призвал жену генпрокурора задекларировать куртку от luxury-бренда.