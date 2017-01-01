В МВД рассказали о волне "минирований" больниц

Злоумышленники сообщают о "заминировании" не только по телефону, но и по электронной почте.

В Главное управление Нацполиции в Киеве продолжают поступать сообщения о заминированиях, и теперь злоумышленники начали передавать неправдивую информацию о якобы минировании медицинских учреждений, сообщают в пресс-службе МВД.

"В столице продолжают поступать сообщения о заминировании. Теперь цинично "минируют" больницы. В правоохранительных органах существует определенная специфика расследования таких производств. Злоумышленники сообщают о "заминировании" не только по телефону, но и по электронной почте. Такие случаи сложнее отследить, но полиция все равно это делает", - сообщает пресс-служба.

В министерстве отмечают, что каждое сообщение проверяется, но проблемой этих преступлений остается то, что трудно подсчитывать убытки и "очень часто это даже проблема для предприятий, которые становятся объектом преступления".

В правоохранительном ведомстве отметили, что за подобные уголовные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет. Если такие действия привели к тяжелым последствиям или совершенные повторно - нарушителям грозит от 4 до 8 лет заключения.

Ранее в нескольких крупных городах прошла волна лжеминирований гостиниц, торговых центров, аэропортов и вокзалов.

В Черкассах и Харькове "заминировали" десятки объектов

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