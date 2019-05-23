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На Донбассе из-за долгов без воды 16 населенных пунктов

Комментариев: 2
23 мая произошло частичное отключение объектов КП "Вода Донбасса" от электроснабжения.
Объекты "Воды Донбасса" частично обесточены из-за долгов
Объекты "Воды Донбасса" частично обесточены из-за долгов
voda.dn.ua

Оператор системы распределения ДТЭК ПЭС-Энергоуголь по требованию поставщика "последней надежды" - госпредприятия Укринтерэнерго - 23 мая выполнил частичное отключение объектов КП "Вода Донбасса" от электроснабжения.

Как сообщила пресс-служба ОСР, по состоянию на 16:00 в четверг без водоснабжения остались жители 16 населенных пунктов Константиновского и Торецкого районов.

По состоянию на начало апреля долг "Воды Донбасса" перед "Укринтерэнерго" составлял 277 млн грн, долг перед ПАО "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" – более 1 млрд грн.

Как сообщалось, жители подконтрольных сепаратистам территорий задолжали предприятию Вода Донбасса 3,8 миллиарда гривен за водоснабжение и водоотведения.

Напомним, в апреле на Донбассе без воды были десятки населенных пунктов.

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Теги: вода, долги, Донецкая область, Отключение воды, отключение электричества
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Колорад    23.05.2019, 20:00
Оценка:  0
Колорад
Водыы нет там где ВСУ?
al23atdhfkz    23.05.2019, 20:16
Оценка:  0
al23atdhfkz
Жители подконтрольных сепаратистам территорий.
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