В Сенате США запросили для армии Украины $300 млн

Из указанной суммы $100 млн должны быть направлены исключительно на летальные виды вооружений.

В Сенате США предложили увеличить до $300 млн и существенно расширить помощь в политике безопасности Украине в американском оборонном бюджете на 2020 год. Об этом сообщает посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

"Комитет по вооруженным силам Сената США утвердил проект закона о бюджете США на 2020г на нужды национальной обороны, которым санкционировано выделение Пентагону $300 млн для предоставления помощи по безопасности Украине, что на $50 млн превышает ассигнования текущего года. Из указанной суммы $100 млн должны быть направлены исключительно на летальные виды вооружений", – говорится в сообщении.

Согласно документу, предлагается расширить направления помощи США в укреплении обороноспособности Вооруженных сил Украины путем включения в нее средств береговой обороны и противокорабельных ракет.

Закон о бюджете США на 2020г на нужды национальной обороны вступит в силу после его принятия Сенатом и Палатой представителей и подписания президентом США.

"Благодарим Комитет по вооруженным силам Сената за важное решение, направленное на усиление безопасности и обороны помощи США Украинскому государству в борьбе с российской агрессией, которая продолжается", – отметили украинские дипломаты.

Ранее посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что США могут увеличить военную помощь Украине. По его словам, общее планирование объема средств ожидается больше, чем в текущем году – более $700 млн. При этом помощь Киеву должна увеличиться и по линии Пентагона, и Госдепа.

Напомним, с 2014 года США выделили более 1,1 млрд долларов на укрепление обороноспособности Украины и защиты ее границ.

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