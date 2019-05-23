Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Вакарчук отреагировал на предложение Зеленского о референдуме

Комментариев: 11
Святослав Вакарчук напомнил нынешнему главе государства, чем закончился референдум по Brexit.

Украинский музыкант и лидер партии Голос Святослав Вакарчук считает референдум действенным способом народного волеизъявления, а не "перекладывания ответственности на народ". Об этом он сказал в своем видеообращении, опубликованном в Facebook в четверг, 23 мая.

Он отметил, что, по его мнению, настоящий лидер выходит к людям с предложением референдума, когда у него уже есть четко сформированная собственная позиция.

"Например, Дэвид Кэмерон после неудачного референдума по Brexit, который он организовал, ушел в отставку. Не всегда надо идти в отставку, но всегда надо принимать на себя ответственность. Именно для этого мы выбираем лидеров", – сказал Вакарчук.

Напомним, 21 мая новый глава Администрации президента Андрей Богдан предложил референдум о диалоге с Россией. Он напомнил о правиле дипломатов не фиксировать свои "красные линии", когда идешь на переговоры.

В свою очередь в Кремле заявили, что считают внутренним делом Украины референдум об отношениях с Россией, который предложили провести киевские власти.

В четверг, 23 мая, президент Украины Владимир Зеленский уточнил свою позицию по референдуму. По его мнению, такой референдум не будет иметь законодательной инициативы, а станет способом выяснить мнение общества.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Украина, Украина-Россия, видео, референдум, Святослав Вакарчук, Вакарчук, голос, Владимир Зеленский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (11)
Отсортировать по дате Вниз
Джо-кер    23.05.2019, 23:26
Оценка:  -2
Джо-кер
Boxerogos-терпило из Нижнего Тагила, иди спать))))).
Boxerogos    23.05.2019, 23:29
Оценка:  0
Boxerogos
Потрохосос из Бурятии,не нашедший там работы и приехавший в Питер полазить по танку,может расскажешь почему ты не захотел лезть в танк?Может это был танк с Донбасса с двумя белыми полосами,полный "геройских" фрагментов?Но ты ведь любишь точить эти фрагменты,не так ли?))))))))))))))))
Boxerogos    23.05.2019, 23:18
Оценка:  -2
Boxerogos
Джо-хер,мнение потрохососа всем очень интересно,даже не сомневайся.Меня,как гражданина Украины,постоянно проживающего в Украине,твои потешные высеры неимоверно веселят!))))))))))))))))
Джо-кер    23.05.2019, 23:21
Оценка:  -2
Джо-кер
Не трынди, бот с питерской фабрики троллей. В бурятии работы нет, приехал в Питер, по клаве строчить. Ну не в танк же лезть, да лапотник ?
Boxerogos    23.05.2019, 23:23
Оценка:  -1
Boxerogos
Потрохосос,лично я не знаю почему ты приехав в Питер из Бурятии,не захотел лезть в танк.Но мне это и неинтересно.Мне и в Украине здорово!))))))))))))))
Джо-кер    23.05.2019, 23:16
Оценка:  -2
Джо-кер
Этот не уйдет в отставку, его уйдут на вилах те, кто его избрал. Они уже начинают прозревать, поняли-дешевой коммуналки, жратвы и халявы не будет.
Boxerogos    23.05.2019, 22:56
Оценка:  +3
Boxerogos
Святослав Рошенчук видимо не знает что Brexit идёт полным ходом.
Джо-кер    23.05.2019, 23:14
Оценка:  -2
Джо-кер
Санкции тоже идут полным ходом. Таких долбеней, как ты, набирают строчить, деньги экономят)))))).
nommu1    23.05.2019, 22:55
Оценка:  -5
nommu1
Вакарчук все правильно говорит
Boxerogos    23.05.2019, 22:57
Оценка:  +3
Boxerogos
Мнение тупого потрохососа с кучей разных аккаунтов,всем очень интересно.Пиши исчо,"интеллектуальный&quo t;ты наш"гений"!)))))))))) )))))
Коляка    23.05.2019, 22:48
Оценка:  +1
Коляка
Атаковали Зелю со всех сторон, только политики, а не народ
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь