В Украине стартовала избирательная кампания в Раду

Предвыборная кампания парламентских выборов, назначенных на 21 июля, началась 24 мая в Украине.

В Украине начался избирательный процесс внеочередных выборов в Раду Корреспондент.net

Избирательный процесс внеочередных выборов в Верховную Раду, которые назначены на 21 июля, стартует в пятницу, 24 мая.



Согласно ст.16 закона о выборах народных депутатов Украины, избирательный процесс внеочередных выборов начинается на следующий день после дня опубликования указа о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов.





Указ президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля был опубликован в правительственном издании 23 мая

Ранее глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что для начала кампании не нужно какого-либо решения ЦИК.



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