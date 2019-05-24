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Немецкие депутаты посетили Крым по диппаспортам

Комментариев: 7
При этом предписания для чиновников в Германии запрещают пользоваться диппаспортами в частных поездках.
Трое депутатов из Германии в апреле посетили Крым
Трое депутатов из Германии в апреле посетили Крым
crimealife.org.ua

Три депутата Бундестага от правопопулистской партии Альтернатива для Германии воспользовались дипломатическими паспортами, чтобы посетить экономический форум в аннексированном Россией Крыму в апреле. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Издание отмечает, что таким образом парламентарии могли нарушить предписания для чиновников, запрещающие пользоваться диппаспортами в частных поездках.

Один из депутатов, посетивших Крым, Удо Хеммельгарн, подтвердил газете, что въехал без российской визы, использовав свой дипломатический паспорт.

Как сообщает издание, еще два депутата поступили аналогично.

Отметим, немецкие депутаты Бундестага от партии Альтернатива для Германии прибыли в середине апреля в аннексированный Крым для участие в Ялтинском экономическом форуме, они также планировали остаться по окончании форума в Крыму на два дня.

Тогда германский МИД направил парламентариям текст переданной Украиной ноты протеста вместе с сопроводительным письмом, в котором настоятельно предостерег от поездок на аннексированный Россией полуостров по соображениям безопасности.

Напомним, Посольство Украины в Германии инициировало открытие уголовного производства в отношении делегации немецких региональных парламентариев от партии Альтернатива для Германии из-за посещения ими аннексированного Крыма.

Также против сына премьера Чехии открыли уголовное дело из-за визита в Крым.

 

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Теги: Крым, депутаты, Германия, Дипломатия, дипломатические отношения, аннексия Крыма, новости Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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krolikoff_net    24.05.2019, 08:51
Оценка:  0
krolikoff_net
Партейка альтернатива для Германии- чиста рассейский проект. Порядочные люди законы не нарушают.
Колорад    24.05.2019, 08:11
Оценка:  +1
Колорад
Как можно узнать правдивую информацию из Крыма и Донбасса, если укрсучвлада запрещает посещать эти территории даже своим журналистам? Пусть хоть немцы расскажут...
krolikoff_net    24.05.2019, 08:18
Оценка:  -3
krolikoff_net
Правдивая инофрмация в том- что Крым временно оккупирован рассейскими агрессорами. Вот и все , что нужно зннать об этой санкционной территории
Колорад    24.05.2019, 08:24
Оценка:  0
Колорад
А мне интересно как живут люди в оккупации. Почему мы блокируем своих граждан от воды, продовольствия, энергоносителей, а оккупанты все это им возмещают. Почему бомбят мирные города Донбасса? ВСУ должна защищать своих граждан, а не терроризировать и убивать их... Згоден, побратим?
krolikoff_net    24.05.2019, 08:49
Оценка:  -1
krolikoff_net
Украина российским оккупантам ничего не должна. Придурок жириновский тебе побратим .
Колорад    24.05.2019, 08:54
Оценка:  0
Колорад
Граждане Украины, проживающие на территориях Народных Республик и в Крыму, по твоему оккупанты? Мое мнение - Украину оккупировала майдавонь и планомерно её разваливает.
VSHIVANKA    24.05.2019, 08:08
Оценка:  0
VSHIVANKA
ОПЯТЬ НЕРАБАМ ССАНОЙ ТРЯПКОЙ ПО ПЯТАКУ НАТЫКАЛИ .... )))
krolikoff_net    24.05.2019, 08:17
Оценка:  -3
krolikoff_net
КАК ТО ВЫ НЕ ВЕЖЛИВО О НЕМЦАХ, А ЕСЛИ ОНИ ВАМ ВАШУ ТРУБУ ШАТАТЬ НАЧНУТ? ВЫ ЖЕ ТАМ С ГОЛОДУ ПОЗДЫХАЕТЕ.
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