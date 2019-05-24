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Паводок на Закарпатье: Зеленский подписал указ

Комментариев: 3
Правительству поручено решить вопрос финансирования и обеспечения необходимыми ресурсами для осуществления мероприятий по ликвидации последствий паводков.
Вода затопила обширные территории
Вода затопила обширные территории
Прес-служба президента України

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации природного характера на отдельных территориях Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в пятницу, 24 мая.

Согласно указу, Кабмин должен безотлагательно обеспечить надлежащую координацию и взаимодействие центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по вопросам преодоления последствий чрезвычайной ситуации, усиление контроля над реализацией мероприятий по их преодолению.

Правительству поручено решить вопрос финансирования и обеспечения необходимыми ресурсами для осуществления мероприятий по ликвидации последствий паводков и нормализации обстановки на пострадавших территориях.

Кабмин вместе с Закарпатской и Ивано-Франковской ОГА должен обеспечить ликвидацию последствий ЧС, в том числе, проведение аварийно-спасательных, ремонтных, строительных работ для восстановления жилых домов, транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, инженерных сооружений и коммуникаций, организовать проведение в полном объеме противопаводковых работ.

"Обеспечить население питьевой водой, необходимой медицинской помощью и медикаментами, предметами первой необходимости. Осуществлять оперативное, полное информирование населения об обстановке на пострадавших территориях и меры, предпринимаемые для преодоления последствий чрезвычайной ситуации и нормализации жизнедеятельности", – говорится в указе.

Напомним, из-за сильных дождей на Закарпатье подтоплены десятки жилых домов, 241 домохозяйство и почти 2 тыс. га сельхозугодий. Погибли два человека.

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Теги: Закарпатье, наводнение, указ, наводнения, паводок, паводки, Владимир Зеленский, указ президента, Закарпатская область, Ивано-Франковская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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LifeStriker    24.05.2019, 23:59
Оценка:  0
LifeStriker
Лучший документ который который он может подписать это заявление об отставке , он обманул всех своим молчанием перед выборами , теперь не порохоботы ни их противники его не потдерживают в большей части
COZEL    24.05.2019, 23:57
Оценка:  0
COZEL
А МОЖЕТ И ПРАВДА , БОРЬБА СО СТИХИЕЙ ОТВЛЕЧЕТ ОТ ИДИОТСКИХ ПРЕТЕНЗИЙ, БУЛЬДОЗЕР В РУКИ, ЗЕЛЕНЫЙ ДЕРЖИСЬ МЫ С ТОБОЙ
COZEL    24.05.2019, 23:54
Оценка:  0
COZEL
СВОБОДА МЕНЬШЕ ПИ-ЗДИЛА БЫ ЛЕС, ТО МОЖЕТ И ПО ЛЕГЧЕ БЫЛО БЫ И НЕ ХРЕН ТАМ ДЕЛАТЬ ПРЕЗИДЕНТУ, А ТО КАК ПОСЕЧНИК С ЛОПАТОЙ))))
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