В Харькове подорвали трубу заводской котельной

Трубу демонтировали, чтобы освободить место для строительства нового многоэтажного дома.

В Харькове рабочие путем направленного взрыва демонтировали трубу бывшего завода хромовых кож на улице Шевченко в Харькове. Об этом накануне сообщили в группе Жить в Харькове в Facebook.

Утверждается, что трубу демонтировали, чтобы освободить место для строительства нового многоэтажного дома.

Для демонтажа использовали вещество аммонит № 6ЖВ. В тротиловом эквиваленте общая мощность взрыва составила 11 килограммов.

Ранее в Николаеве на улице Водопойной взорвали стометровую дымоходную трубу недействующей котельной.

Также сообщалось, что в Мелитополе на заводе Автоцветлит пиротехники подорвали трубы котельных.

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