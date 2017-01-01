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В Харькове подорвали трубу заводской котельной

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Трубу демонтировали, чтобы освободить место для строительства нового многоэтажного дома.

В Харькове рабочие путем направленного взрыва демонтировали трубу бывшего завода хромовых кож на улице Шевченко в Харькове. Об этом накануне сообщили в группе Жить в Харькове в Facebook.

Утверждается, что трубу демонтировали, чтобы освободить место для строительства нового многоэтажного дома.

Для демонтажа использовали вещество аммонит № 6ЖВ. В тротиловом эквиваленте общая мощность взрыва составила 11 килограммов.

Ранее в Николаеве на улице Водопойной взорвали стометровую дымоходную трубу недействующей котельной.

Также сообщалось, что в Мелитополе на заводе Автоцветлит пиротехники подорвали трубы котельных.

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Теги: Харьков, видео, взрыв, труба, демонтаж, взрывчатка, котельня
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Источник: korrespondent.net

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