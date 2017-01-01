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В Харькове произошел масштабный пожар

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Загорелся металлический ангар пилорамы, отходы древесины и брикеты на площади около 1000 кв. м.
С огнем борются шесть отделений спасателей
С огнем борются шесть отделений спасателей
ДСНС

Утром в воскресенье в Харькове вспыхнул пожар по проспекту Индустриальному, 104-а. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС 26 мая.

На тушение пожара были направлены два отделения спасателей на автоцистернах. На момент их прибытия было установлено, что горит металлический ангар пилорамы, отходы древесины и брикеты на площади около 1000 м. кв.

Сложность пожара была повышена до №2. После этого дополнительно на тушение огня были направлены четыре отделения пожарных на автоцистернах и автолестница общим количеством 35 человек.

По последним данным, огонь удалось локализовать. Никто не пострадал. Устанавливается причина возгорания.

Cмотрите фотогалерею: В Харькове произошел масштабный пожар

Напомним, утром в воскресенье в Киеве в парке Муромец пожар уничтожил трибуны и подсобные помещения волейбольного поля.

А накануне в Севастополе произошел крупный пожар в дельфинарии. Из-за угрозы распространения огня в безопасный водоем были эвакуированы два дельфина.

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Теги: Харьков, фото, огонь, пожар, пожарные, спасатель, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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