Портнов добивается ареста всех активов Порошенко из-за госизмены
Бывший заместитель главы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов требует ареста всех активов Петра Порошенко.
Об этом Потрнов заявил в эфире телеканала “112 Украина“.
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Бывший зам главы администрации Януковича обвиняет Порошенко в отмывании денег и в госизмене.
Потрнов указал, что его ходотайство в суд будет о том, чтобы Генеральное бюро расследований арестовало все активы бывшего президента. А именно он хочет ареста: банковских счетов, всех, активов, облигаций государственного займа, “в том числе офшорные компании, в том числе оформленные на подставных людей“.
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Андрей Портнов заявил, что госизменой Порошенко называет попытку захватить власть, когда вводилось военной положение в Украине.
Он сыграл на пользу РФ, чем ухудшил обороноспособность Украины и ее авторитет на международной арене, - добавил Портнов.
Напомним, Портнов подал несколько исков в суд на Петра Порошенко. Один из них касается отмывания денег через офшоры.