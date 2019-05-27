Рабинович: Воров нельзя никуда отпускать – нужно провести государственный аудит

Сейчас нельзя позволить представителям бывшей власти покинуть страну – их нужно задержать, срочно провести аудит и подвести итог их 5-летнего правления. Такое заявление в эфире программы "Большой вечер" на телеканале NewsOne сделал народный депутат и глава политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович.

"Воров нельзя никуда отпускать! Сейчас нужно провести срочный аудит. До ухода Гройсмана (премьер-министр Украины Владимир Гройсман, – ред.) нужно задержать его на денек как-то. Нужно проверить наши государственные монополии в первую очередь. А также, якобы "обремененные долгами", золотовалютные резервы. И все это нужно делать, пока бывшая власть никуда не сбежала", – заявил парламентарий.

Он отметил, что также необходимо провести срочное расследование событий, которые произошли на Майдане и в Крыму в 2014 году. Кроме того, по мнению политика, нужно дать оценку результатам работы Кабинета министров.

"Смотрите, как они интересно делают: "поцарюют" 3-4 года, потом с "чистыми руками" уходят, отсидятся за границей и возвращаются опять править Украиной. Нужно подвести итог ситуации, которая сложилась в нашей стране. Нужно честно ответить на вопрос: "Что было на Майдане?". Почему власть лихорадочно меняет сейчас брусчатку в свои последние дни правления? Надо ответить на вопрос: "Кто это все сотворил?". Нужно ответить, кто бенефициар сделки по продаже Крыма? Потом нужно подвести итоги деятельности правительства: где наши деньги, что произошло с нашим оборонным комплексом", – считает нардеп.

Для этого, отметил глава "Оппозиционной платформы – За життя", необходимо сформировать Следственную комиссию, в которую войдут представители всех политических сил.

"На эти вопросы должна ответить Следственная комиссия. Но она должна быть честная, с участием всех политических сил, чтобы всем украинцам было видно, что это не расправа. Это честное подведение итогов. И тогда все, кто виновен, честно сядут в тюрьму", – подытожил Вадим Рабинович.