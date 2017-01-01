В Донецкой области во время застолья гость выстрелил хозяину в голову

Пострадавшего направили в реанимацию.

В селе Ильинка Марьинского района Донецкой области во время застолья гость устроил стрельбу.

Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

Стало известно, что во время застолья между хозяином и его гостем (сейчас полиции известно только имя) внезапно возник конфликт.

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"Ссора переросла в драку и гость достав пистолет выстрелил в направлении хозяина. Мужчина 1986 года рождения получил огнестрельное ранение головы. После этого, стрелявший скрылся с места совершения преступления, а хозяина квартиры позже госпитализировали в реанимацию", - говорится в сообщении.

Сейчас полиция начала досудебное расследование по покушением на убийство. Устанавливается личность нападавшего.

Как сообщалось, в марте в Днепре мужчина стрелял по детям из окна.