В Донецкой области во время застолья гость выстрелил хозяину в голову
В селе Ильинка Марьинского района Донецкой области во время застолья гость устроил стрельбу.
Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Стало известно, что во время застолья между хозяином и его гостем (сейчас полиции известно только имя) внезапно возник конфликт.
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"Ссора переросла в драку и гость достав пистолет выстрелил в направлении хозяина. Мужчина 1986 года рождения получил огнестрельное ранение головы. После этого, стрелявший скрылся с места совершения преступления, а хозяина квартиры позже госпитализировали в реанимацию", - говорится в сообщении.
Сейчас полиция начала досудебное расследование по покушением на убийство. Устанавливается личность нападавшего.
Как сообщалось, в марте в Днепре мужчина стрелял по детям из окна.