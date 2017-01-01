Депутаты начали строить инклюзивные площадки, раздавать мячи и сахар

Нардепы резко активизировали свою помощь избирателям в преддверии выборов в парламент.

КИУ сообщает о массовой раздаче гражданам товаров и услуг от имени потенциальных кандидатов в народные депутаты в ряде одномандатных округов. Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

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“Такие случаи имели место в Луганской, Одесской, Полтавской, Житомирской областях. Как правило, раздача товаров осуществлялась от имени благотворительных фондов, связанных с народными депутатами“, - говорится в сообщении.

Такая активность проводилась и ранее, однако с началом выборов она существенно активизировалась. Так, 24 мая в Луганской области в городе Северодонецк гражданам бесплатно раздавали сахар от имени народного депутата Сегея Шахова. Товары раздавали в пакетах с символикой партии “Наш Край“.

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По информации местных СМИ в Одесской области в одном из округов пенсионерам раздавали лекарства от имени народного депутата Чекиты. “Набор медикаментов включал валерьянку, перекись водорода, бинт, вату, цитрамон, активированный уголь. Вместе с лекарствами избирателям раздавали письмо с изображением народного депутата“, - отмечает КИУ.

Тем временем народный депутат Артем Витко поздравил школьников Малоперещепинського ООШ I-III на Полтавщине с праздником последнего звонка и подарил школьные мячи.

25 мая в Житомире по инициативе народного депутата Бориса Розенблатта открыли инклюзивную площадку. Нардеп вместе с местной властью присутствовал на ее открытии.

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“Интересно, что площадка, по информации СМИ, была установлена за счет государственной субвенции. Однако на ней размещена надпись: “Спортивная инклюзивная площадка установлен по инициативе народного депутата Борислава Розенблатта“, - пишет КИУ.

Кроме того, 25 мая в городе Коростень при поддержке Благотворительного фонда Сергея Пашинского ко Дню города были организованы спортивные соревнования по стритболу и воркауту, конкурс детских колясок и конкурс караоке для детей. Участники получили призы от Фонда.

В частности, участники одного из конкурсов получили билеты в аквапарк в Киеве для всей семьи, а победитель получил денежный приз.

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Несмотря на то, что такие действия юридически не являются подкупом избирателей, поскольку политики, от имени которых раздаются товары или услуги, не являются официально зарегистрированными кандидатами, КИУ отмечает недоброчестность подобной деятельности.

Комитет призвал потенциальных кандидатов отказаться от финансового стимулирования избирателей в любой формах.

Напомним, ранее сообщалось, что на Луганщине открыли производство из-за раздачи сахара избирателям.