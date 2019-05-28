Нардеп Каплин покинул БПП, официальный комментарий

Народный депутат предоставил официальный комментарий касательно выхода .

Перед закрытием пленарного заседания Верховной Рады спикер Андрей Парубий заявил о выходе нардепа Сергея Каплина из фракции Блок Петра Порошенко во вторник, 28 мая.

Согласно ч. 3 ст. 160 закона о Регламенте Верховной рады Украины, сообщаю о выходе из состава фракции “Блок Петра Порошенко“ Сергея Каплина, - заявил Парубий

Напомним, Сергй Каплин избирался в Раду в 144-м округе (Полтавская область).

Позже Каплин предоставил комментарий.

“Три года тянули с моим выходом из БПП и коалиции! произошло) Причины я называл еще три года назад: срыв отставки Яценюка, тарифные поборы, унизительные зарплаты и пенсии. В коалиции были достойные и профессиональные люди. Но их не хватило, чтобы реализовать коалиционное соглашение даже на 20%. Это провал“ - заявил Каплин.

И главное!!! Готов дать показания в судах по узурпации власти коалицией в течение трех лет, через необъявление о выходе ряда нардепов. Сегодняшний факт означает: коалиции не было и нет. Роспуск Рады Конституционный! Яценюк просто пиарится на этой теме!

Ранее мы сообщали о том, что Народный Фронт покинул коалицию. Фракция заявила о своем выходе из парламентской коалиции 17 мая.