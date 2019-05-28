Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нардеп Каплин покинул БПП, официальный комментарий

Комментариев: 2
Народный депутат предоставил официальный комментарий касательно выхода .
Сергей Каплин
Сергей Каплин
facebook.com

Перед закрытием пленарного заседания Верховной Рады спикер Андрей Парубий заявил о выходе нардепа Сергея Каплина из фракции Блок Петра Порошенко во вторник, 28 мая.

Согласно ч. 3 ст. 160 закона о Регламенте Верховной рады Украины, сообщаю о выходе из состава фракции “Блок Петра Порошенко“ Сергея Каплина, - заявил Парубий

Напомним, Сергй Каплин избирался в Раду в 144-м округе (Полтавская область).

Позже Каплин предоставил комментарий.

“Три года тянули с моим выходом из БПП и коалиции! произошло) Причины я называл еще три года назад: срыв отставки Яценюка, тарифные поборы, унизительные зарплаты и пенсии. В коалиции были достойные и профессиональные люди. Но их не хватило, чтобы реализовать коалиционное соглашение даже на 20%. Это провал“ - заявил Каплин.

И главное!!! Готов дать показания в судах по узурпации власти коалицией в течение трех лет, через необъявление о выходе ряда нардепов. Сегодняшний факт означает: коалиции не было и нет. Роспуск Рады Конституционный! Яценюк просто пиарится на этой теме!

Ранее мы сообщали о том, что Народный Фронт покинул коалицию. Фракция заявила о своем выходе из парламентской коалиции 17 мая.

Смотри также - Кто такой Каплин и откуда у него деньги:

Поделись:
Теги: Сергей Каплин, БПП
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Peyot    28.05.2019, 15:30
Оценка:  -1
Peyot
Иногда бегства крыс достаточно что бы корабль уверенно пошел дальше!
nfhvyt    28.05.2019, 15:37
Оценка:  +1
nfhvyt
Эти крысы корабль никогда не оставят, пока не потопят.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь