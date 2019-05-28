Во Львове наркокурьер попался из-за разбитого бампера авто

Патрульные Львова остановили автомобиль с водителем и обнаружили в авто наркотиков на миллион.

Во Львове полицейские собирались остановить автомобиль с поврежденным передним бампером, однако водитель уехал с места, совершая при этом опасные маневры. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львовской области, водитель скрывал в салоне партию наркотиков на миллион гривен.

"Во время патрулирования на улице Городецкой, патрульные 1 батальона увидели автомобиль Audi, у которого был поврежден передний бампер. Инспекторы решили остановить автомобиль и проверить, причастен ли он к дорожно-транспортным происшествиям. Водителю приказали остановиться, однако он проигнорировал требование правоохранителей, увеличил скорость и начал убегать. Полицейские бросились в погоню", - сообщили в полиции.

Во время погони водитель выезжал на встречную полосу и тротуар, после чего остановился, вышел из авто и попытался убежать. Полицейские догнали правонарушителя и заковали в наручники.

Инспекторы заподозрили, что в машине могут быть запрещенные вещества или предметы. Офицеры заметили, что в салоне находилось множество полиэтиленовых пакетов с белым порошком. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Железнодорожного отдела полиции.

"Там наркотиков на миллион гривен", - объяснил 30-летний водитель Audi.

На месте работали эксперты, которые изъяли вещества на экспертизу. Правонарушитель доставлен в отдел полиции, а дело передали следователям.

Ранее под Киевом полицейские обнаружили крупную плантацию конопли, которую житель области вырастил на приусадебном участке. Также сообщалось, что во Львове мужчина устроил нарколабораторию в своем доме и пытался сбыть товар в Польшу.

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